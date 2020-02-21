韓國20日宣布疫情進入社區傳播階段後，我國中央流行疫情指揮中心也表示，即日起將南韓的旅遊疫情建議提升至第一級（Watch），提醒民眾要特別注意，今（21）日而流行疫情中心指揮官陳時中表示，目前正在研擬更強硬的防疫手段。

今日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中到立法院備詢時，立法委員賴香伶提到，目前已將韓國疫情建議提高到第一級，是否會將日本的疫情建議提升到第二級，陳時中表示，日本疫情的確讓人擔心，很有可能提升旅遊建議。

陳時中提到，因為新冠肺炎在南韓大邱已經有社區傳播的現象，而同樣日本的疫情也在日益嚴重的狀況下，提升旅遊警示是必須要做的，而其餘更加強硬的防疫手段，也正在研討當中。

而旅遊警示等級提升後的其他相關措施也正在處理當中，陳時中認為要從多方面來下手，像是雇主、稅務方面等等，後續處理方式還需要再詳細討論。

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(中時電子報)