尖點(8021)公布2019年財報，其中第4季因調整長期營運表現不彰子公司相關評價及提列減損損失，單季稅後盈餘為3300萬元，單季每股盈餘為0.23元，累計2019年每股盈餘為1.34元。

尖點2019年第4季合併營收為8.05億元，季增3.5%，年減5.6%，營業毛利為2.49億元，季減2.2%，年增0.9%，單季合併毛利率為30.9%，季減1.8個百分點，年增2個百分點，營業淨利為9200萬元，季減20.5%，年減3.9%，稅後盈餘為3300萬元，季減53.1%，年減52.9%，以加權平均股數1.42億股來計算，單季每股盈餘為0.23元；累計2019年合併營收為30.06億元，年減8.4%，營業毛利為8.59億元，年減5.6%，合併毛利率為28.58%，營業淨利為3.07億元，年減6.7%，稅後盈餘為1.9億元，年減25%，每股盈餘為1.34元。

就產品組合來看，PCB鑽針佔去年第4季合併營收56.4%，鑽孔服務佔合併營收39.2%，金屬刀具則佔合併營收4.4%。

尖點表示，公司自2019年開始執行聚焦收斂策略，調整長期營運表現不彰之子公司規模，因相關評價及提列減損損失，對於2019年第四季損益表之影響數約8000萬元，淨利率影響數則為9.9%(毛利影響數2.4%，費用影響數3.5%，營業外收入影響數1.7%，所得稅影響數2.3%)。

(時報資訊)