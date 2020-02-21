雖然在嘗試推出自家品牌手機系統的道路上不甚成功，微軟(Microsoft)在 iOS 以及 Android 行動平台上開發 App 的腳步卻不曾停歇。繼 2019 年將 Defender 進階威脅防護(Advanced Threat Protection)支援 Mac 之後，微軟宣布，他們會將此軟體搬動到 iOS 以及 Android 系統上，持續在行動平台上布局。

微軟宣布，他們計畫將旗下 Defender 進階威脅防護軟體移植到 iOS 以及 Android 平台上，不過具體這兩款 App 的內容與功能，目前尚未公開。《The Verga》報導指出微軟將會在下周舉行的國際安全資安會議(RSA Conference，今年預定2/24-2/28在美國舊金山舉行)當中進一步公開細節。

以 Mac 版本的 Defender 進階威脅防護軟體功能來看，提供了防毒以及全機掃描功能。而《9to5mac》指出，目前 iOS 平台不容許第三方應用程式掃描 iPad 或是 iPhone 中的惡意軟體。因此推測，Defender 進階威脅防護的 iOS 版本預計在功能上會跟 Mac 版很不一樣，可能以提供防止網路釣魚(phishing)的功能為主。Android 平台則跟 iOS 平台因為特性有大不同，平台上的防毒 App 數量不少。

除了將在 iOS 以及 Android 推出防毒軟體之外，微軟近期也在 Google Play Store 以及蘋果 App Store 上架了全新 Office App。這一款 App 整合支援 Word、Excel 以及 PowerPoint，可以開啟線上、手機中的上述格式的檔案，並且也整合了 Office Lens App拍攝投影片、文件的功能，此外支援 PDF 簽署功能，或是將圖片、文件、掃描內容轉為 PDF 的功能，能力相當多元。不過，若要在 Office App 中修改、編輯 Word、Excel 以及 PowerPoint 並且儲存的話，需要登入 Office 365 才能支援。

(中時電子報)