國際虛擬貨幣的趨勢發展在2020年持續蔓延，吸引全球金融科技、學術、產業各界的關注，成為重新架構互聯網產業體系的技術革命。在這個廣泛多元的技術革命當中，加密數字貨幣深入區塊鏈領域的核心，而加密數字貨幣交易與數字貨幣交易平台的技術，是各界眾所期盼的趨勢目標。

中華民國區塊鏈策進會理事長謝乙辰指出，數字貨幣交易平台的成功與否，關鍵在於核心營運團隊的組成背景、以及是否能善用各方資源，提供更安全、便捷、有保障的交易機制。

王牌交易所擁菁英團隊 創造安全透明交易平台

謝乙辰以在台灣數位貨幣交易所擁有豐富交易的ACE Exchange王牌交易所為例表示，王牌交易所團隊來自於金融、資訊、行銷、區塊鏈等產業菁英，各司其職打造華人世界最專業的法幣數位貨幣交易所，並將積極培育優質區塊鏈項目，開啟一扇大眾接觸虛擬通貨和區塊鏈的大門，目的要創造一個安全、自治、透明、便捷的去中心化自治型數字資產交易平台。

不僅如此，謝乙辰強調，與其他交易所不同的是，ACE Exchange王牌交易所的團隊成員不論技術、營運、產品於各自領域均有十年以上的經驗，依靠傳統金融交易行業結合頂級的系統研發實力，提供最安全的交易管道與最高規的用戶體驗，並期許將虛擬通貨推廣至台灣每個角落，打造台灣最具優勢的數字貨幣交易平台。

三大優勢特色 打造台灣為世界區塊鏈島嶼

謝乙辰指出，目前ACE Exchange 王牌交易所擁有的特色如下：

1. 合法合規：

ACE Exchange特與國際級律師事務所、會計師、大型銀行、監管單位及立法單位等密切合作，並透過聘任通過反洗錢課程的內部專業人士，堅持最嚴格的 KYC 及 AML 規範，儼然成為台灣數位貨幣產業最高規標竿。

2. 安全優先：

ACE Exchange採用國際級DDos防禦機制以及AI智慧人工應用程式防火牆，有效阻擋駭客及防護阻斷服務攻擊，最小化駭客入侵機會，最大化保護用戶資產。

3. 台灣首創「交易所用戶成長體系」：

台灣首創設計用戶高度使用及互動賺經驗值點數獎勵，提升等級並獲各種獨家超值優惠。

謝乙辰認為，區塊鏈將會是繼互聯網技術後的趨勢，加密數字貨幣資產的與交易平台廣泛應用也必定為全球注目，ACE Exchange 王牌交易所結合台灣強勢的市場行銷經驗，從台灣擁有兩岸戰略與關鍵地位的優勢出發，將台灣打造為世界區塊鏈島嶼。

(中時 )