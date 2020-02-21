星宇航空21日於Facebook發起「We Will be Fine」串連活動，希望能為近日深受新冠肺炎影響的所有旅遊相關產業打氣，也與檳城旅遊局及旅行社共同進行振興計畫，推出台北－檳城來回5888元起優惠票價，期許疫情盡快雨過天晴。

為提振旅遊產業士氣，星宇航空配合「體驗檳城2020繽紛亞洲」旅遊年，與檳城旅遊局攜手推出台北－檳城期間限定票價，即日起至3月31日，於官網（www.starlux-airlines.com）預訂台北－檳城經濟艙來回5888元起（未稅）；雄獅、康福、東南、喜鴻、百威等旅行社，也合作推出團體特惠行程，4天3夜8988元起（未稅）、5天4夜9988元起（未稅）。

檳城擁有豐富的歷史建築、人文活動，加上特出的美食文化，檳城喬治市為世界文化遺產，完整保留歷史的閩式、英式等建築古蹟，並融合華人、馬來、印度、英國等多元文化。漫步在古色古香的街道上，美麗的壁畫創作在各處等著被發現，還可朝聖知名電影場景，如《瘋狂亞洲富豪》的藍屋（張弼士故居）、《色戒》的舊關仔角大鐘樓。

除豐富的建築遺跡，檳城的美食當然也不容錯過，早餐在南洋茶室點份咖椰吐司配白咖啡，中餐到美食廣場品嚐炒粿條及沁涼的紅豆霜，晚上前進夜市來碗福建蝦麵、五香滷麵或檳城叻沙，數不清的特色小吃，從早吃到晚都不嫌多。

星宇航空表示，期盼在全球投入防疫期間，能從社群著手為社會帶來正面的能量，希望大家不要忘記散播溫暖及希望，也相信旅遊產業能攜手度過，再度一起為旅客打造一次次精彩難忘的旅程。

(中時 )