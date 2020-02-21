白牌車司機姪女婿上班的木工廠全廠被迫居家隔離14天，環保局也到當地進行消毒。（王文吉攝）

新冠肺炎疫情延燒，更傳出國內首例死亡病例白牌車司機出現家庭群聚感染，其中確姪女婿和妹妹都在中市的工廠上班，兩家工廠已陸續停工14天，疾管署中央疫情指揮中心21日公布兩廠接觸者檢驗進度，其中18日停工的木工廠採檢79位接觸者皆呈陰性，而食品廠則採檢14位，其中8位呈陰性，6位檢驗結果還未出爐。

因新冠肺炎死亡的白牌車司機，其家族中母親、弟弟、姪女婿以及妹妹都陸續出現症狀被收治在負壓隔離病房治療，採檢也都確診，其中其姪女婿17日確診，其任職的木工廠18日起全工廠停工58名員工居家隔離14天，疾管署21日公布與確診病例職場接觸者79人，採檢結果全為陰性。

另，61歲白牌車司機妹妹任職的工廠也在21日開始預防性停工，全廠59名員工預防性停工最長14天，中央疫情指揮中心21日也一併公告已採檢14人，其中8位呈陰性，6位還在化驗；初步疫調只有與白牌車司機妹妹同樓層的14人需居家隔離，唯其他樓層也有兩名員工出現症狀，第一次採檢為陰性，將評估再度採檢一次，工廠其他45名員工則是自主健康管理；廠方聲明是為了員工健康考量，預防性停工，最長14天。

(中時 )