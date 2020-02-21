華燈初上，漫步中山北路街頭，琳瑯滿目的各式餐館映入眼簾，想品嚐傳統古早味台菜又覺得不地道？對台菜有興趣卻擔心食材太過油膩又不夠新鮮，位在中山北路一段傳統三條通口的『老鮮樓』絕對是台北台菜首選！

『老鮮樓』隱藏在現代商業與日式條通的軸線上，不同於其他台菜餐廳，老鮮樓標榜結合古早味料理手法與新鮮高品質食材、每日港口直送的漁獲，店內招牌的小卷米粉鍋則以來自澎湖的新鮮小卷搭配台東閹雞熬製成湯頭，連店內的胡椒粉也是純胡椒粒研磨製成，『老鮮樓』讓吃台菜也可以很精緻，走出台菜餐廳獨樹一幟的風格。

『老鮮樓』憑藉一股對傳統台菜的熱忱，希望將台菜領域推廣給海內外喜愛台灣美食的人士，除了提供精緻的台菜古早味料理，走進『老鮮樓』處處也可以感受到家的溫度，『老鮮樓』遵循台菜古法概念與烹調方式，更貼近現代人追求的食材的原味與新鮮，讓品嚐台菜彷彿是舌尖上的輕旅行。

人氣小點「調皮搗蛋」，這是主廚的創新廚藝，因為主廚小兒子很皮又特別愛吃皮蛋，所以就獨創了這道結合油條、皮蛋以及特殊醬料的料理，爽口不油膩，已成了老饕們的必點菜色。

「招牌閹雞」讓客人品嚐阿嬤閹雞古早味的原味與甘甜，『老鮮樓』堅持挑選超過四台斤重的台東本地產閹雞，並熬煮預冷四小時以上，十分耗工，製成之後保留閹雞特有的甜味與新鮮，尾韻香醇；值得一提的是閹雞的原味雞湯還用來做成店內招牌「小卷米粉鍋」的湯頭，堪稱另一絕。

「澎湖小卷米粉鍋」湯頭用閹雞原汁熬煮結合海鮮原味凸顯米粉鍋的鮮滋味，輔以台中大甲小農提供的芋頭做提味，與台南小卷米粉鍋不同的地方，在於『老鮮樓』「澎湖小卷米粉鍋」更加濃郁的湯頭加上澎湖小卷，滋味鮮甜。

「老菜脯雞湯」將卅年以上老菜脯和台東烏骨雞長時間燉煮在一鍋，整鍋雞湯提味全靠湯裡黑黑的老菜脯，老菜脯是雞湯的靈魂，用在菜脯雞的老菜脯起碼都30幾年以上，加上每日現流的蛤蜊提鮮，一年四季都適合，許多慕名而來的老饕就是愛這一味。

「現流海魚」與一般台菜餐廳固定菜色迥異，老鮮樓的現流漁獲天天不同，與來自澎湖、東澳、龜山島的漁民配合提供現流魚產，掌門人王登麒每日事必躬親，連處理鮮魚都不假他人，當日什麼最鮮就採買什麼魚貨，讓台菜饕客也可以完全品嚐高品質鮮魚料理。

「澎湖墨魚腸、花枝丸」來自澎湖直送海產品「墨魚腸」與「花枝丸」，除了「花枝丸」的花枝內餡咬下去令人驚艷之外，先炸後烤的「墨魚腸」更讓饕客們唇齒留香、再三回味，但是這兩樣海產品都是產地直送限量供應，往往也常供不應求。

「紅蟳油飯」『老鮮樓』遵循老師傅古法製作傳統油飯，挑選約十兩重鮮活紅蟳一起蒸煮，紅蟳鮮味與油飯香氣交互提味，彰顯這味老台菜招牌特色。

「香煎豬肝」人見人愛的古早味煎豬肝，豬肝須先漂洗去血水，後切片入油鍋稍炸撈起；後將混合了醬油、糖和米酒等調味料的醬汁煮至濃稠，再將豬肝回鍋快火翻炒，讓豬肝均勻裹上醬汁，吃來外甘脆內軟嫩，配上香菜，人間美味妙極。

對於喜愛鮮蚵的美食民眾，『老鮮樓』也提供多項美味選擇：

「澎湖酸白菜蚵」過去澎湖因補給的困難，為延長蔬菜的食用期限，當地因地因時之便，將高麗菜研製出酸而不嗆鼻、澀中帶甜的口感；『老鮮樓』把每日新鮮直送的嘉義東石鮮蚵與澎湖酸白菜大火快炒，鮮蚵粒粒飽滿搭配酸白菜醋溜口感，呈現食材交互提味甘鮮味美的特色。

「鮮味帶殼牡蠣」夏季限定隱藏版招牌菜「鮮烤牡蠣」，使用澎湖講美當季新鮮帶殼牡蠣，蒸煮的烹調方式讓牡蠣原味更能封存在殼內，撬開外殼瞬間在嘴前的是比拇指還大、晶瑩剔透的牡蠣肉，配上檸檬片，鮮味十足，千萬不要錯過這道夏季招牌下酒好菜。

「蒜泥鮮蚵」鮮嫩香滑的嘉義東石鮮蚵與鹹嗆十足的『老鮮樓』招牌特製蒜泥搭配，令人口齒留香，搭配白米飯，一碗接一碗捨不得放下筷子。

最後談到「紅蛋」就是用在慶生啦！『老鮮樓』獨創預約古早味豬腳舉辦台菜慶生餐敘就送招牌紅蛋，另有豐富慶生料理如長生麵線等，讓您也可以過個古味滿滿的慶生宴。

(中時 )