2020台灣燈會點亮台中，受人矚目的巨型火紅花朵《聆聽花開的聲音》永晝心，光影交織 民眾盛讚台中工業科技。（盧金足攝）

台灣燈會進入倒數三天，人潮絡繹不絕。（盧金足攝）

台灣燈會開幕至今已吸引許多網紅、網美前往拍照打卡，在IG瘋傳，網路掀起熱烈討論。（盧金足攝）

被譽史上最好看的2020台灣燈會，總參觀人次已逾980萬，預計21日將突破千萬！

台中市府表示，與歷年燈會籌備期相較，台中不到1年就舉辦出展期最長、規模最大與籌備期最短的燈會，甚至面臨新冠肺炎疫情挑戰，但人氣絲毫不減，「你燈會第幾刷了？」儼然成為網友最新問候用語。

燈會進入倒數三天，台灣燈會人潮絡繹不絕，新聞局長黃國瑋說，燈會開幕至今已吸引許多網紅、網美前往拍照打卡，在IG瘋傳，網路掀起熱烈討論，很多民眾連看三、四次，「 驚艷、感動」之外，還會化身導覽員向親友介紹，驕傲台中成功舉辦台灣燈會。

2020台灣燈會主展區2月8日開幕，叫好又叫座，市府統計，開幕日主、副展區參觀總人次達66.3萬，一舉突破2019屏東燈會開幕日60萬參觀人次，隔天周日更衝出74萬參觀人次，市府加強各項防疫整備工作，讓民眾安心來欣賞台灣燈會，23日將是閉幕日，只剩三天，市府歡迎把握最後幾天賞花燈、玩台中。

為打造安心遊憩賞燈環境，市府各局處總動員，全力做好防疫工作，定期消毒園區環境，並要求燈會工作人員與志工配戴口罩，出勤前量測體溫，加強衛教宣導；展區內也備有洗手乳、乾洗手液、額溫槍等防疫物資，還有醫護人員進駐待命。

台灣燈會力邀法國機械巨獸馬戲團合作「森林夢奇地」，以劇場情境規劃的「台灣限定」科技展演秀，讓遊客有不同以往的全新體驗。（盧金足攝）

2020台灣燈會主展區2月8日開幕，叫好又叫座。（盧金足攝）

(中時 )