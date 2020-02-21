台灣社會生育率不斷降低，但另外一項統計數字卻不斷攀升，您知道台灣貓狗等毛小孩數量在今年下半年就有機會超越孩童數量；現代人受限於居住空間加上生育扶養小孩壓力大，不管單身或婚姻家庭已經有多數選擇飼養犬貓毛小孩，然而獸醫師表示，犬貓也會有高齡問題，除了心臟疾病外，關節老化也是需要飼主多加注意的問題。

犬貓尤其是中大型狗狗伴隨身體年紀越大，後腿髖關節會慢慢呈現老化態勢，會發現走路越來越沒力，市面上推出步行輔助工具，像是背心一樣簡單的穿戴上去，由飼主幫忙拉提每天散步20到30分鐘，可以幫助狗狗進行復健，減輕身體上的負擔。

來自日本的寵物步行輔助工具品牌LaLaWalk台灣代理商宇喬寵物用品有限公司總經理陳美娜表示，日本對於寵物可能因為老化或意外造成的關節磨損或退化性疼痛問題，已推出多款不同犬型「步行輔助」來減緩關節磨損與退化性疼痛，並有效協助輔助腿部力量下降的毛小孩。

宇喬寵物用品有限公司的實體旗艦店「藍色尾巴Blue tail」位在新竹巨城購物中心；陳美娜提到，宇喬去年從日本引進的LaLaWalk步行輔助商品，兼具時尚功能性的設計，從大型、中型及小型犬的尺寸一應俱全，不管是前腿或是後腿的步行輔助都有。

陳美娜指出，寵物跟人類一樣，隨年紀增長體內自由基增加，老化的過程中容易伴隨關節功能退化與肌肉流失，甚至影響生活飲食和行動力，若有甚至如果不幸發生意外，影響寵物行動，這時候「步行輔助」對於飼主跟毛小孩就十分有幫助。

獸醫師表示，一般狗狗大約到了7歲左右，身體關節會漸漸老化，提早使用步行輔助功具，可以預防寵物髖關節受損，協助狗狗起身站立，讓牠可以放鬆行走，不管是狗狗上下樓梯，還是在吃東西的時候，飼主都可以透過步行輔助器給予許多協助。

最後獸醫師也建議，除了步行輔助器之外，老化的犬貓應該每年透過定期健康檢查，及早追蹤毛小孩健康狀況，延續寵物陪伴主人的有限時間。

(中時 )