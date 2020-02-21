大陸監獄陸續爆發新冠肺炎疫情。湖北日報21日報導，湖北省監獄系統共有新冠肺炎確診病例271例，其中武漢女子監獄確診230例，沙洋漢津監獄確診41例，均為輸入型病例。

武漢女子監獄因防控工作不力，監獄長被免職，沙洋漢津監獄一名獄警因未如實報告生活軌跡，被給予黨內嚴重警告處分。

中國湖北省衛健委週五發布「關於訂正新冠肺炎疫情數據的情況說明」，指因由於省監獄沒有接入傳染病疫情網路報告系統，因此將2月20日單日全省新增確診病例上修220例，單日新增疑似病例上修10例。

同日中國山東省衛生健康委黨組書記、主任襲燕通報山東省新冠肺炎疫情時表示，2月20日，全省報告新增確診病例202例，其中任城監獄200例。獄警七例之前已統計在濟寧病例中即時發布。此事也導致山東省司法廳黨委書記、廳長，省監獄管理局黨委書記等八名官員被免職。

浙江省通報20日新增新冠肺炎確診病例28例，其中27例為省十里豐監獄罪犯，加上此前已公佈的七例確診病例，省十里豐監獄共有罪犯確診病例34例，為輸入型病例。此事亦導致該監獄政委和監獄長被免職。

中國國家衛生健康委員會周五公告，截至2月20日24時31個省和新疆生產建設兵團報告新增確診病例889例，新增死亡病例118例（湖北115例，浙江、重慶、雲南各1例），新增疑似病例1,614例。全國新增病例較上日有所反彈，湖北以外地區新增病例在連降16日後亦回升。

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