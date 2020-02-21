《食尚玩家&歡樂有夠讚》21日最後一次開棚錄影，身為嘉賓之一的朱芯儀被問及劉真病危一事，她認為這敏感的時期僅轉發貼文集氣，「家人的陪伴才是最重要的，再來是外界的祈福。」

劉真和朱芯儀經常是《女人我最大》的固定來賓，她對劉真的印象一直都是很親切溫柔的，同樣身為母親的身份，私下頂多滿口媽媽經、聊小孩，並無太多的互動，新聞一爆出她當下反應僅是以為是辛龍哥說的健康檢查，沒想到事態蠻嚴重的。

她在臉書寫下簡短的祈福語為劉真集氣，這個非常時期又身為局外人的她不方便多說什麼，「講多了好像我蹭熱度、講少了好像漠不關心。」她認為劉真是個極度愛美的女性，相信劉真也不希望被媒體拍到不好看的樣子，也請大家能夠給劉真一家隱私空間。

身為劉真政大學妹，何妤玟傳訊慰問辛龍，希望早日康復。（衛視中文台提供）

何妤玟則表示看到劉真新聞時當下反應是很恐怖，她雖和辛龍、劉真不算太熟識，但還算認識，「劉真畢竟是我政大的大學姊，有傳訊向辛龍問候。」不過辛龍並沒回覆，她認為沒一定要辛龍回覆，畢竟家裡有事情在忙，就讓辛龍哥好好處理，不要打擾對方。

(中時 )