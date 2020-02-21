自新冠肺炎從大陸逐漸蔓延至全球各國後，許多在外國的華人只因膚色與語言飽受歧視，但其實這種特定性羞辱並非華人才遭受，連從武漢返回、隔離後確定無感染的美國公民，原本以為總算可以回歸正常生活，沒想到也遭周邊居民「另眼看待」。

新冠肺炎爆發後，不僅華人屢傳遭歧視，連從武漢返回、隔離後確定無感染的美國公民，隔離無事也仍遭周邊居民「另眼看待」。

據路透社報導，在加州巴羅艾托（Palo Alto）經營中醫診所的特貝卡（Esther Tebeka）在結束14天隔離且無感染症狀後，準備繼續看診，但發現不少診所病人臨時取消掛號，她無奈地說自己沒有染病，「我們不是行屍走肉」。

美國政府日前派專機從爆發武漢肺炎的大陸湖北省武漢市及日本東京接回國民，特貝卡和15歲女兒也在其中。但她發現，返國後人們卻拒絕接近她，或沒來由地害怕她是病毒帶原者，紛紛戴上口罩走避。美國撤回的國民中，有愈來愈多人和特貝卡有著相同遭遇，在隔離結束後遭旁人迴避或羞辱，成了人人喊打的「過街老鼠」。

美衛生官員表示，接受隔離的美國人每天定期接受篩檢、觀察和健康預防措施，是最不可能傳染病毒的族群之一。然而這些人仍遭鄰里指指點點，在網路上被排擠，也遭親友疏遠。不少美國旅客表示，他們下飛機後沒有被正式要求限制行動，不過基於對居住社區的責任感，這些人仍在家自主隔離。

范德比大學（Vanderbilt University）研究伊波拉（Ebola）和茲卡（Zika）疫情的政治學教授金辛蒂（Cindy Kam）說，冠狀病毒歧視問題的根源，似乎在於人類本能性地對傳染病「發自內心的厭惡感」，而非基於科學事實或種族偏見，並指出「人們對疾病本身的恐懼，大過對於誰可能是帶原者的擔心」。

(中時電子報)