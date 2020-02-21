鎮平里鎮平巷板橋改善工程完工，橋下溝渠也加寬，驟雨一來，也較不易淹水。（黃國峰攝）

中市南屯區鎮平里是都市裡的鄉村，環中路右拐入庄，百年老樹與土塊厝、紅磚古厝、漠漠水田映眼簾。（黃國峰攝）

流經中市南屯區鎮平里的中和排水系統，常因急降雨，水流宣洩不及而淹沒村內道路，造成里民通行不便，台中市府水利局、建設局、民政局多次會勘後，將鎮平巷4之6號附近板橋的橋台寬度加寬並提高橋面高度，日前終於完工，里長廖秀麗表示，感謝市府幫忙，終於把多年的問題解決。

中和排水系統是灌溉渠道，所以水道較狹窄，因都市發展，鎮平里發展快速，每遇驟雨到來，常因排水不及而溢至鎮平巷路面及周邊農地，造成沿路巷弄淹水，除阻礙交通、影響里民用路安全外也影響農作物生長，經里長廖秀麗多年來反映，去年中市民政局長吳世瑋、水利局副局長韓乃斌、建設局及區長簡士喆等多次會勘後，決定將板橋的橋台寬度加寬並提高橋面高度，歷經一個月工期，於上個月完工。

廖秀麗感謝市府，能夠在短時間內改善完工，擴寬及加高的橋台讓里民，往後遇驟雨時通行能夠安心，橋下溝渠也擴寬以利農田灌溉，現就等汛期驗證成果。

中市鎮平里是都市裡的鄉村，環中路右拐入庄，百年老樹與土塊厝、紅磚古厝處處映入眼簾，庄內道路曲折蜿蜒，每個轉折總會發現歷史痕跡，發人思古之幽情，如今排水溝整修後，將重現水碓活聚落及傳統庄頭農莊風華，里長也邀請民眾參觀台灣燈會時也來鎮平里水碓活聚落走走，盡情感受南屯之美。

鎮平里鎮平巷板橋，常因急降雨，水流宣洩不及而淹沒村內道路，中市民政局長吳世瑋（左）、水利局副局長韓乃斌、建設局及區長簡士喆（中）等多次會勘。（台中市南屯區公所提供／黃國峰台中傳真）

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