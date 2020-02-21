春日，各地的櫻花陸續盛開，大地呈現浪漫的粉紅色。近年台灣知名賞櫻地點多集中在北部與中西部，鮮少人知道，其實東部也有賞櫻秘境！

壽豐獨門路線，老鷹與穿山甲伴遊

花蓮山林尋百年櫻花王

為了傳說中的百年櫻花王，我們走進這座山裡。

人擠人的賞櫻活動，從來不是我的選項，但去年底與水保局花蓮分局團隊的一場談話，卻讓我好奇心發作，尋找東海岸櫻花芳蹤。

「走到哪裡都是人潮，真不知道是賞櫻？還是賞人？」我一句無心的話，卻意外獲得回覆，花蓮分局農村課課長張志豪自豪的說：「來花東賞櫻，絕對能讓你避開人潮，還讓你感受山林之美，不過出發前你得先練練腳力才行。」

原來，東部也能賞櫻！不僅有珍稀的霧社櫻、福爾摩沙櫻，還能親訪神秘百年櫻花王。

氣溫僅有攝氏10度的2月初，我跟著一行人從花蓮壽豐「樹湖社區」觀景平台出發，朝著海拔700公尺左右的中央山脈方向前進。第一站，我要見見他們口中的百年櫻花王，據說它盛開時，遙遠就能看到山裡一團火熱嫣紅。

一路上看到的，除了盤旋的老鷹，各類昆蟲與鳥類，數不盡的蕨類植物、筆筒樹、台灣杜鵑等，沒有人類出沒的蹤跡，反倒是見到不少山羌的排遺、穿山甲挖的地洞、猴子壓壞的樹枝等。為了賞櫻，得到原始的山林體驗，這體驗太特別，讓人不由自主的更愛這塊台灣最後淨土。

和西海岸賞櫻截然不同，東海岸的櫻花通常都在山林中，賞櫻通常得花點腳力，卻也因此遠離人群，可兼享森林與櫻花之美。因應當地的氣候與土壤條件，主要種植品種多為台灣原生種的山櫻、八重櫻、福爾摩沙櫻、霧社櫻等，摻雜少數受到日據時代影響，從日本飄洋過海來的吉野櫻與富士櫻。

這趟領路人是樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿，他也是維護百年櫻花的功臣之一，每年花季過後，協進會的志工會去施肥，延續這些山裡的嫣紅。楊國卿說，日據時代，日本人在樹湖砍伐樟樹送回日本，同時種植兩百多棵台灣山櫻，現在大概留下40棵左右。這趟我們看到5棵百年櫻花，是距離社區最近的，其他在更深山裡，來回走一趟得花4小時以上。

這社區人口數僅400多人，但實際居住不到200人。這裡早期因台灣玉（過去稱為「豐田玉」）而聚集的人口，在礦業沒落後大量外移，於是在民國101年起加入水保局農村再生計畫，有計畫的種植各種櫻花。目前整個社區種了超過3萬棵櫻花樹，品種相當多元。

花蓮分局長陳淑媛表示，花種繁多是為了延長花季，因為每個品種開花期不同，訪客雖無法看到3萬棵櫻花同時盛開，但卻能從1月底一直到4月中，都能見到櫻花蹤跡。

最特別的，這裡擁有幾百棵的「霧社櫻」，被農委會名列為珍稀瀕危物種第三級，最初在南投霧社被發現，因此命名，是全臺灣花朵最小、最珍稀的特有種櫻花。日據時代還有大量群聚生長，但因木材適合做成樑柱，被大量砍伐，目前台灣各地雖都有零星種植，但數量都不多。

想要和櫻花王們見上一面，就得走進山裡，來回至少花上2個多小時的腳程，建議著登山服、備登山杖；為避免迷路，訪客可先與愛鄉協進會詢問處聯繫，派專人帶領前往。若只想單純賞櫻，不妨開車沿著山邊路往三號橋方向前進，一路上能見到明顯的旗幟與指示牌，社區入口也有大型地圖；因為知道的人不多，想拍美照上傳，完全不必擔心路人比櫻花多的窘境。

吉安四步道一年四季賞花樂

可別擔心到花蓮賞櫻，一定得翻山越嶺，也有開車就能抵達的絕佳秘境。花蓮最容易親近的賞櫻景點，當屬壽豐鄉鯉魚潭附近的「玉山神學院」，校方在8年前陸續種下5千棵各式品種的櫻花，創造獨特的櫻花廊道景觀。這裡的道路、停車場，都規畫完善，一路走到制高點，還能享受遠眺鯉魚潭的樂趣。

這裡的櫻花品種大致與樹湖社區相同，2月底到訪能近距離見到台灣少見的特有種「福爾摩沙櫻」，花色是雪白的，又稱白色山櫻，是變異種的白色緋寒櫻，2009年才重新命名；過去為台灣人不喜歡白花而差點滅種，但因現代觀念改變，純淨的白反而受到歡迎，可說是挺過時代的特有櫻花，值得多看幾眼。

往北走，則可到吉安鄉邊走邊賞櫻。吉安鄉公所四年前在境內規畫4條賞櫻步道，分別為楓林、白雲、向陽與日光。為了讓遊客1年四季都能賞花，沿途還種了杜鵑、梅花、桃花、李花等，這個季節來，賞櫻兼賞楓，別有樂趣。

【延伸閱讀】

(中時電子報)