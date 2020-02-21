受到新冠肺炎衝擊，大陸汽車市場跌落谷底。乘聯會21日公布最新一期汽車銷量資料，2月上半月（1-16日），受新冠肺炎疫情的影響，大陸國內乘用車廠家零售銷量較去年同期大跌92％，跌幅創歷史最高紀錄。

數據顯示，2月第1周的乘用車零售幾乎處於冰封狀態，第1周(2月1日～2月9日)日均零售811台，年減96％；第2周(2月10日-2月16日)的情況較第一周有所好轉，日均零售量為4098台，但較去年同期仍下降89％。

總體上來看，2月1日至16日的零售量較去年同期下滑92％，乘聯會方面認為這主要受春節後修整因素和疫情的綜合影響。

新華社此前報導稱《在中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的講話》中明確表示，需要穩定居民對於汽車的消費，通過放寬限購等方式促進銷量增長。乘聯會認為，今年的政策或將會決定汽車行業的走勢。

(旺報 )