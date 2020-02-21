美國基美公司(KEMET)於美東時間2020年2月20日召開特別股東會，會中已通過接受國巨公司(2327)以每股27.2美元價格，現金收購基美所有已發行流通在外的普通股股數，此次交易在雙方取得主管機關核准及各項準備作業完善後，預計將於2020年第3季完成收購。

國巨於2019年11月12日與基美公司共同宣布雙方已達最終協議，國巨以每股27.2美元價格現金收購基美所有已發行流通在外的普通股股數，KEMET於今年2月20日特別股東會通過此項現金收購案。

KEMET總部位於美國佛州羅德岱堡，為全球知名的高階電子零組件領導供應商，主要產品為陶瓷電容、鉭質電容、電磁及感測元件、薄膜及電解元件等，擁有百年的全球品牌知名度，全球共有23個生產基地，分佈於亞洲、美洲及歐洲等22個國家，員工總數約為14000人，於全球各地擁有超過1600項的商標及專利。

國巨表示，公司已向美國海外投資委員會(CFIUS)及全球6個主要國家的反托拉斯委員會(antitrust committee)完成遞件申請，並於1月底陸續取得美國、德國及奧地利等三個國家的合併許可，後續將待台灣的公平會、中國的反壟斷局及墨西哥的反托拉斯委員會之審議結果；美國海外投資委員會(CFIUS)亦已於1月23日正式受理國巨併購基美的申請案，公司正向樂觀看待該委員會的審議決定，各項併購進度均按照原有計劃順利進行。

(時報資訊)