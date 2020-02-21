文曄(3036)、祥碩(5269)最新下午2:30在證交所舉辦重大訊息說明會，由祥碩董事長沈振來、文曄董事長鄭文宗親自出席，雙方決議以股份交換方式進行合作，換股比例為每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，預計股份交換完成後，祥碩將持有文曄約22.39%股權，文曄將持有約13.04%祥碩股權。

文曄、祥碩於今(21)日分別召開董事會，決議以股份交換方式進行合作，雙方將以增資發行新股方式受讓對方增資發行之新股，換股比例為每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，預計股份交換完成後，祥碩將持有文曄約22.39%股權，文曄將持有約13.04%祥碩股權。

祥碩深耕於高速傳翰介面IC開發與設計多年，客戶包括國內主要主機板廠與品牌0EM；文曄為專業半導體通路商，對半導體市場之供需狀況、客戶營運及產品趨勢具有一定的掌握度，雙方藉由股份交換合作案，整合雙方資源，布局5G、雲端運算、智慧物聯網、客製化晶片趨勢帶動的高速傳翰介面新商機，同時攜手拓展大陸電腦與伺服器市場的新應用需求。

(時報資訊)