日本本田汽車（Honda Motor Co）周五宣布，配合當地政府的防疫指示，本田位於武漢的汽車工廠將再度延後復工計畫。

本田發布聲明表示，武漢廠計畫於3月11日恢復營運，並於該周內恢復生產。本田並表示，公司在中國的其他工廠本周已經恢復部分營運。

湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部周四宣布，由於新冠肺炎疫情形勢仍然嚴竣，為鞏固防疫效果、阻斷疫情傳播，企業不得於3月10日24時前復工，學校亦將延後開學。湖北省與武漢市原本預訂於周五（21日）恢復上班上課。

(時報資訊)