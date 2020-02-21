《國際產業》配合防疫指示，本田：武漢廠復工延至3月11日 15:062020/02/21 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本本田汽車（Honda Motor Co）周五宣布，配合當地政府的防疫指示，本田位於武漢的汽車工廠將再度延後復工計畫。 本田發布聲明表示，武漢廠計畫於3月11日恢復營運，並於該周內恢復生產。本田並表示，公司在中國的其他工廠本周已經恢復部分營運。 湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部周四宣布，由於新冠肺炎疫情形勢仍然嚴竣，為鞏固防疫效果、阻斷疫情傳播，企業不得於3月10日24時前復工，學校亦將延後開學。湖北省與武漢市原本預訂於周五（21日）恢復上班上課。 (時報資訊) #恢復 #本田 #3月 #防疫 #武漢廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 法人來台玩9天 讚防疫比法國好 04:102020/02/17 生活新聞 百貨紛投入宅配網購 防疫商品搶業績 04:102020/02/17 時尚消費 新北防疫基金總額 突破千萬 04:102020/02/18 地方新聞 進口防疫用品贈政府 免課稅 04:102020/02/19 金融．稅務 開學防疫 中台科大製乾洗手 分送高中職 04:102020/02/19 地方新聞 國民黨建議政院 紓困條例納入防疫津貼 15:322020/02/19 政治 宣導計程車消毒 南投副縣長上陣 04:102020/02/20 地方新聞 防疫零缺口 澎湖縣率先全國成立「居家檢疫報到站」 12:412020/02/20 社會 竹市因應疫情擴大 邀5醫院長組防疫作戰聯盟 15:222020/02/20 生活 迎接開學 校園防疫全面備戰 04:102020/02/21 地方新聞 財經熱門新聞 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 抗疫裁員3成？ 微風丟下震撼彈…真相曝光 - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 全球玩具大缺貨！上萬娃娃機店恐倒一半 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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