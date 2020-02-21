八吋晶圓代工廠世界先進(5347)董事長方略今日於法說會中表示，由於客戶對本季的晶圓代工維持穩定之需求，加上新加坡廠已完成交割，世界先進對2020年第一季的營收預估在75億元至79億元間，季增約2.3%至7.7%，平均約季增5個百分點；但因併入新加坡廠之相關費用較高及產能較低影響，本季整體毛利率預計將約介於29%至31%間，比上季的36.1%下降約在5至7個百分點。另外，營業利益率預計將介於17%至19%間，比上季的24.4%，同步下滑逾5個百分點。

世界先進去年買進格芯新加坡廠，去年底已完成併購新加坡廠，目前廠區除了提供產能給格芯公司，上半年會有數個客戶導入量產，未來也會持續提產能以及優化產品組合。世界先進公司表示，併購新廠後，第一年的毛利率影響較大；未來隨著產能逐步開出，產能利用率增加，毛利率可望逐步改善；今年全年，新廠對於毛利率影響估5%，其中，新台幣升值之不利因素影響約1.5個百分點。

世界先進加入新加坡廠產能後，今年全年產能估287.5萬片八吋晶圓，年增約15%。訂單能見度方面，董事長方略表示，本季代工需求約與上季相同，能見度維持二個月，到本季之季底。

針對今年八吋晶圓產業之展望，世界先進董事長方略指出，兩個月前新冠病毒未發生前，全球GDP展望樂觀，加上美中貿易戰趨緩，預估半導體產值今年會有兩位數成長，但目前受到疫情的衝擊，增加不確定因素；回到需求端來看，市場預期是短期影響，並不會延續兩季，因此即使目前供應鏈有困境，對長期需求仍看好；惟各政府處理疫情的手段仍會影響供應鏈。全年來看，若是疫情影響在兩季以內，全年產業可望比去年增長。

另外，公司對今年的電源管理IC仍樂觀預期會有較大幅度之成長；大尺吋之驅動IC的補貨狀況也是正面。

世界先進今(21)日召開法人說明會，公布上季及2019年全年營運結果；去年第四季營收73.34億元，季增2.9%，優於預估；毛利率季減0.9百分點至36.1%；稅後淨利14.97億元，季增0.1%，單季EPS為0.91元。董事長方略表示，2019年第四季面板驅動IC的需求優於預期，對公司需求不減反增，帶動整體營收比去年第三季上漲；第四季毛利率下滑主要是受到台幣升值影響。

世界先進去年業績比前年的歷史新高略減，每股純益約3.54元；2019年營收282.86億元，年減2.2%。因較佳的匯率因素、產品組合，平均毛利率年增1.6個百分點至36.5%。稅後淨利58.6億元，年減約5%，每股純益3.54元。昨日董事會決議每股配發3.2元現金股息，維持前一年度水準。

(時報資訊)