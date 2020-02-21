卓榮泰批吳斯懷：全民在防疫只有你在搞政治外遇 15:092020/02/21 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 卓榮泰批吳斯懷：全民在防疫只有你在搞政治外遇。本報資料照 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨不分區立委吳斯懷日前提出書面質詢質疑，又批評總統蔡英文是慈禧太后等引發爭議。民進黨主席卓榮泰今在臉書痛批，「全民抗疫只有你在搞政治外遇」。 由於國民黨正值選黨主席之際；卓榮泰還說，不能叫吳斯懷閉嘴、繼續喪權辱國；「郝龍斌或江啟臣誰當國民黨主席，有差嗎？」 卓榮泰抨擊吳斯懷，「這是立法院不是你的人民大會堂」、忍無可忍百年老政黨搞不定一個人。 (中時 ) #吳斯懷 #國民黨 #民進黨 #卓榮泰 #慈禧 也許您會感興趣 推薦閱讀 不要成為民族主義宣洩口 04:102020/02/17 論壇廣場 出刀鬥傅崐萁 蔡正元618字譏金溥聰：母湯 14:572020/02/17 政治 金溥聰別鬧了！ 藍營人士籲放下恩怨 11:302020/02/18 政治 傅崐萁有案在身遭質疑 他怒嗆：馬英九也有官司 12:132020/02/18 政治 黨產會擬追徵國民黨20億 藍代表拒出席 13:142020/02/18 政治 專訪》國民黨少子化 江啟臣驚喊：再不改就絕種 23:462020/02/18 政治 國民黨不能只為選舉存在 04:102020/02/19 時論廣場 質疑金小刀射向花蓮王 國民黨中評委何溢誠：所為為何？ 20:242020/02/19 政治 國民黨別拿錯藥單 04:102020/02/20 時論廣場 國民黨中央黨部租約將到期 搬家新地點曝光！ 14:122020/02/21 政治 政治熱門新聞 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 罷韓太超過 韓粉出大招反制：爽啦！ - 政治 「罷韓」將破50萬？網友說最不滿這句話 - 政治 傷害台灣民主 韓粉怒吼：吳子嘉公開向韓國瑜道歉 - 政治 抓到了？罷韓團體列韓市府5大弊端 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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