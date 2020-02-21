國民黨不分區立委吳斯懷日前提出書面質詢質疑，又批評總統蔡英文是慈禧太后等引發爭議。民進黨主席卓榮泰今在臉書痛批，「全民抗疫只有你在搞政治外遇」。

由於國民黨正值選黨主席之際；卓榮泰還說，不能叫吳斯懷閉嘴、繼續喪權辱國；「郝龍斌或江啟臣誰當國民黨主席，有差嗎？」

卓榮泰抨擊吳斯懷，「這是立法院不是你的人民大會堂」、忍無可忍百年老政黨搞不定一個人。

(中時 )