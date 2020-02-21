被動元件大廠國巨（2327）盤後發布新聞稿，美國基美公司（KEMET）於美東時間2020年2月20日召開特別股東會，會中已通過接受國巨公司以每股美金27.20元的價格，現金收購基美所有已發行流通在外的普通股股數。

此外，國巨已向美國海外投資委員會（CFIUS）及全球6個主要國家的反托拉斯委員會（antitrust committee）完成遞件申請，並於1月底陸續取得美國、德國及奧地利等三個國家的合併許可，後續將待台灣的公平會、中國的反壟斷局及墨西哥的反托拉斯委員會之審議結果；美國海外投資委員會（CFIUS）亦已於1月23日正式受理國巨併購基美的申請案，公司正向樂觀看待該委員會的審議決定，各項併購進度均按照原有計劃順利進行。

本次交易在雙方取得主管機關核准及各項準備作業完善後，預計將於2020年第三季完成收購。

有了基美股東的認可，一舉消彌這樁合併案的雜音，國巨今日股價放量上漲，收在472元，直奔前波高點475元。

(工商 )