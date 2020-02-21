台商回流擴產需求增，營造廠業績成長，加上前瞻計畫公共工程發包預算多，達欣工(2535)、根基(2546)、惠普(8424)等營造及裝修建材廠，看好今年營運成長性，業者預期，營收入帳可望季季高。

達欣工程今年初剛拿下半導體大廠房工程訂單，以及包括水湳會展中心、南港機廠公共住宅統包、台中商銀辦公及旅館等較大型工程，目前握有約300億元在建未入帳的工程案量，是近幾年的高點，可挹注今明兩年營運。

達欣工程指出，今年工程市場仍將鎖定在電子廠房、台商回流建廠，以及政府公共工程。

廠辦大樓、公共工程合約金額的成長，讓根基近一年來，根基取得金額較大的工程合約，也是以廠辦、公共工程為主，其中，新店區寶高智慧產業園區統包工程、台積電南科十八廠三期新建工程、南門市場等，都是未來二年可貢獻營收的來源。

根基近三年度在建工程合約，2017年有336億元、2018年達360億元、2019，前三季就有321億元，年年都成長。根基營造指出，將全力爭取高競爭優勢之建築工程、道路橋樑工程，擴展軌道、隧道及尖端科技廠房以創造新興業績。

惠普（8424）可望受惠，預計第二季接單動能開始轉強。產品有矽酸鈣板、纖維水泥板的惠普，營收主要來自於建築及裝修工程的需求，又以後者貢獻最大；惠普認為，今年來自醫院等裝修工程，還有台商回流帶動的廠辦需求增加，預計會帶來不錯的接單表現。

對於今年的營運表現，惠普指出，第一季是傳統淡季，料將是全年營收最差的一季。自第二季起，隨著工程的增加，出貨動能將轉強，貢獻度會一季比一季好。

(工商 )