朴信惠自2017年上映《沉默的目擊者》後，睽違3年以《聲命線索》回歸大銀幕，這也是她出道19年來首度挑戰驚悚片。故事敘述2019年的書妍（朴信惠 飾），與存在於1999年的英淑（金鐘瑞 飾），因為一通「穿越時空」的電話有所連結。書妍接受英淑的提議，請英淑救活她20年前死去的父親，但後來書妍卻發現英淑的驚人身分，而這也意外令書妍的人生起了可怕變化！為了守護心愛的家人，書妍決定透過穿越時空的電話讓英淑付出代價。

全鐘瑞劇中存在於1999年，是極具攻擊性的角色。（圖／車庫娛樂提供）

朴信惠表示這次飾演的是十分強烈的角色，她說：「書妍為了改變過去而付出代價，詮釋這個人物時，也發掘出自己的另外一面。」她透露一開始書妍因為對英淑感到好奇，一直被對方牽著鼻子走，但書妍後來終於清醒，為守護母親和家人努力的模樣，令人感到很有魅力。導演李重賢則表示：「看過朴信惠的作品後，覺得她在嚴肅沉重、緊張驚悚的題材中，也能展現十分有力度的演技，也成為本作的重要支柱。」

全鐘瑞在李滄東導演執導的《燃燒烈愛》中表現亮眼，成為最受期待的新人女演員，這次她將透過《聲命線索》展現更豐富的演技。全鐘瑞表示：「我所飾演的『英淑』，是擁有熾熱情感、充滿攻擊性的角色，拍攝前和導演討論了許多關於角色的事，讓我獲益良多。」對於大眾不免會拿出道作《燃燒烈愛》與此部作品比較，金鐘瑞則表示：「不覺得《聲命線索》和《燃燒烈愛》的角色有共通點，覺得兩者能展現出完全不同的魅力。」金鐘瑞近期也將以奇幻電影《Mona Lisa and the Blood Moon》進軍好萊塢，星途一片光明，令人十分期待她未來的發展。驚悚懸疑燒腦作《聲命線索》4月1日在台上映。

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(中時電子報)