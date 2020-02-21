新冠肺炎延燒，桃園地檢署啟動「查緝民生犯罪查緝聯繫平台」，日前針對疫情謠言，已經有朱姓男子、張姓女子、許姓男子、林姓男子分別遭送辦。檢方呼籲，對於來源不明或未經證實之疫情資訊，切勿隨意散播或轉傳。

檢方表示，日前接獲中壢、平鎮分局、刑警大隊等單位，提報民眾檢舉有散播疫情謠言。其中朱男跟張女，上月底在IG上分享「桃園某醫院已經有武漢肺炎的病患出現了，請大家注意，不要亂跑，少出入公共場所」文章。

另外許姓男子則是發文指「目前某處已發現第一起武漢肺炎 通報單位為某某診所 ＃防疫措施＃千萬做好」，林男則是發文指「前天桃園已有10幾人確診武漢肺炎」。檢方認為，4人都已經觸犯傳染病防治法第63條散佈有關傳染病流行疫情不實訊息等罪，其中朱、張、許坦承犯案，並主動刪文。命其向公庫支付3萬至12萬元不等緩起訴處分金，林男則是向法院聲請簡易判決處刑。

檢方呼籲，防疫視同作戰，必須格外謹慎，對於來源不明或者未經證實的疫情資訊，勿隨意散播或轉傳。

(中時 )