長榮航空前空服員郭芷嫣揚言「加料」機師，遭到解雇處分，郭芷嫣在勞動部不當勞動行為裁決最後一次詢問會前夕發起聯署活動、採訪通知，企圖影響勞動裁決結果，長榮航空發出聲明，對此等行徑深表遺憾。

長榮表示，郭芷嫣在網路聯署聲稱因為其為工會幹部身份，而遭公司打壓解僱。事實上，在公司解僱郭芷嫣之同日也有一名同樣在網路上發表「加料言論」的機師亦遭解僱，顯見長榮航空以飛安為最高標準，並非因人設事。反倒是身為工會幹部成員的郭姓前空服員，揚言電爆中途退出罷工者，才是真正以「身份差異」行差別對待，對此，長榮航空嚴正譴責。

郭芷嫣前空服員日前於 FB 發文，並由桃空職工聯署糾眾前往勞動部聲援，此舉經媒體披露後，造成公司員工的不安，深怕勞裁結果因此偏頗、郭員復歸原職，進而造成未來潛在的飛安疑慮，並影響旅客對公司的信心。機師因而自主發起聯署，向勞動部及公司表達不滿與恐慌，長榮航空實不忍見到員工在嚴重特殊傳染性肺炎疫情延燒影響公司營運的壓力下，還要承擔郭員及桃空職工此項舉動的威脅。

長榮航空特別澄清，公司一向尊重員工的言論自由，從未監視員工私人之言論，桃空職工於聯署書中抹黑公司，公然謊稱「當私訊中的語言被洩漏出去後，長榮未曾嘗試釐清事實，反而放任錯誤訊息流傳」的言論，顯然違反事實。

此外，郭員的委任律師公開造謠，不實指控公司「更衣室裝設監視器」、「非法搜索」，此等嚴重汙衊公司、刻意製造勞資對立的行徑，長榮航空絕不會漠視，除了嚴重抗議與譴責外，將會依法追究。

長榮航空表示，「更衣間」沒有任何攝錄影裝置。長榮航空提供給空服員放置個人行李及物品的衣帽間區域，是屬於公共空間，且每天有上千名空服員24小時隨時出入，公司基於保護空服員個人與公司的財產安全，2007年開始在該公共行走的區域裝置監視器，空服員若有必要時可以提出申請調閱，公司也偶有接獲空服員提出申請尋找遺落的私人物品。

長榮航空也特別強調，於衣帽間區域另設有「更衣間」，均設計為小隔間，基於維護個人隱私，「更衣間」沒有任何攝錄影裝置。而配給組員個人使用的個人衣物櫃，都可以上鎖，且組員可以使用自備的鎖頭，公司無法打開，郭姓前空服員所謂的「非法搜索」與事實完全不符。

長榮航空強調，尊重司法公平正義，也會尊重勞動部裁決的結果，但絕對會堅持捍衛飛航安全，保障旅客以及員工免於恐懼的基本權益與自由，同時也呼籲桃空職工及前郭姓空服員應誠實面對霸凌恐嚇之行徑，勿再模糊焦點；對於郭姓前空服員在職期間，悖離職業道德的行徑，相信各界自有公斷。

(中時 )