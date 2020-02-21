標普21日發布公共產業融資體系概覽報告「中國二級地方政府」表示，在經濟增速放緩的背景下，中國二級地方政府的財政表現恐難以在未來兩年內復甦。2019年大規模減稅降費後政府稅收基數下降、持續的經濟增長放緩，及政府開支需求保持高位，將是導致中國二級地方政府持續保持中等赤字水平的主要原因。

標普全球評級信用分析師周琮雲表示，新冠病毒肺炎疫情或將進一步加大經濟和財政表現的不確定性。隨著地方政府收入減少，財政赤字規模或將繼續擴大。鑒於二級地方政府持續出現財政赤字，同時上級政府債務轉貸額度持續擴大，預計二級地方政府的負債率將繼續保持在非常高的水平。

同時，在2020年財政改革方案的指引下，中國地方政府正在緩慢但穩步提升中期財政計劃的可預見性及控制力，但是地方政府預算外活動的披露水平仍弱於其他可比國家。

標普預計，二級地方政府的財政支出職責日益明確，將有助於緩解收入支出不平衡的問題。但是，鑒於經濟增速放緩及短期內財政持續承壓，二級地方政府的財政赤字恐難以縮小，債務負擔也可能會保持高位。

(工商 )