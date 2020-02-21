文曄（3036）及祥碩（5269）21日同步宣布停牌，祥碩將增資發行新股，受讓文曄新發行的股份，雙方稱交叉換股是為提升附加價值、強化競爭力，但市場解讀，此舉是文曄反制大聯大對其進行財務性投資的招數。

文曄與祥碩雙方21日於證交所召開重大訊息說明會，祥碩將增資發行新股，受讓文曄新發行的股份，換股比例是祥碩1股普通股換文曄19股普通股，預計換股完成後，祥碩將持有文曄22.39％股權，文曄則持有祥碩13.04％股權。

(工商 )