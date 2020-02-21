文曄、祥碩交叉換股 反制大聯大？ 15:192020/02/21 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 文曄（3036）及祥碩（5269）21日同步宣布停牌，祥碩將增資發行新股，受讓文曄新發行的股份，雙方稱交叉換股是為提升附加價值、強化競爭力，但市場解讀，此舉是文曄反制大聯大對其進行財務性投資的招數。 文曄與祥碩雙方21日於證交所召開重大訊息說明會，祥碩將增資發行新股，受讓文曄新發行的股份，換股比例是祥碩1股普通股換文曄19股普通股，預計換股完成後，祥碩將持有文曄22.39％股權，文曄則持有祥碩13.04％股權。 (工商 ) #文曄 #祥碩 #換股 #大聯大 也許您會感興趣 推薦閱讀 文曄擬私募1.7億股 市場關注 04:102020/02/17 證券．權證 《半導體》合體打世界盃，同欣電、勝麗擂鼓鳴金 11:082020/02/17 財經 文曄擬增資反攻 稀釋大聯大股權 14:532020/02/17 財經 文曄上櫃轉換公司債自2月21日起暫停交易 18:232020/02/20 財經 對抗大聯大？ 文曄、祥碩同步停牌 04:092020/02/21 財經要聞 外資逆勢買超 14檔受寵 04:102020/02/21 證券．權證 《半導體》文曄、祥碩停牌，傳擬攜手對抗大聯大 09:262020/02/21 財經 《半導體》文曄確定結盟祥碩，換股比例19：1 15:062020/02/21 財經 財經熱門新聞 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 抗疫裁員3成？ 微風丟下震撼彈…真相曝光 - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 全球玩具大缺貨！上萬娃娃機店恐倒一半 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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