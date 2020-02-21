中鋼21日開出4月份和第二季內銷鋼品，全面調漲熱軋、冷軋、熱浸鍍鋅、鋼板、棒線、電鍍鋅及電磁鋼片等七大項產品價格，平均每公噸調漲300～600元，平均漲幅只有1.9％。

國際貨幣基金（IMF）1月發布今（109）年全球經濟成長率3.3%，明（110）年經濟成長率將達3.4%，顯現全球經濟動能持續。去年美中貿易紛爭帶來之衝擊，在今年1月15日雙方簽署第一階段協議後，供應鏈及貿易已走出不確定性，台灣部分產業更受惠於轉單效應表現突出。各大主要研究機構均上調台灣108年第四季GDP成長率，主計總處發表108年第四季GDP成長率為3.31%，高於108全年GDP成長率2.71%，可見在政府積極推動前瞻基礎建設、綠能風電及台商回台投資獎勵方案下，均可穩定國內需求並持續擴張，台灣經濟已漸擺脫美中貿易紛爭影響，去年、今年經濟成長率皆為亞洲四小龍之首，對國內鋼鐵金屬製品產業有正面助益。

第二季為傳統產業旺季，中鋼盤價歷經先前多次調降協助下游客戶後，第一季中鋼盤價已落後國際行情，而國際各主要鋼廠因市場環境改善與原料成本高漲，近期亦陸續調漲鋼價以擺脫去年鋼廠普遍虧損的營運困境。美國鋼廠自去年第四季起連續五波熱、冷軋鋼材提價，合計高達每公噸190美元;印度、巴西、俄羅斯等新興國家市況回穩且提價達每公噸100美元，低價出口情況不再;歐洲鋼廠去年底啟動減產措施，鋼價緩步上揚;越南河靜鋼廠今年第一季累計熱軋漲幅亦達每公噸50美元；日、韓高爐廠陸續規劃停產維修，鋼鐵供給面趨於緊縮，未來鋼價仍具上漲空間。

然春節前夕中國發生新型冠狀病毒疫情，產業延後開工對供應鏈衝擊雖仍待評估，但大陸鋼廠為穩定市場信心，3月盤價均採取平穩措施，伺機迎接第二季旺季來臨。中國鋼鐵協會(中鋼協)根據過去歷史經驗（如SARS）研判，疫情對經濟結構屬短期效應，故預測本次疫情衝擊將集中在第一季，隨疫情逐漸緩解及交通物流業回復正常，在大陸政府提出相關降稅減費等擴大內需政策及振興經濟措施之強力刺激下，預期三月下旬隨著需求急速釋放，市場將出現一波段反彈行情；普氏（Platts）機構亦預測三、四月大陸鋼廠復產後，將拉抬國際煤鐵原料價格（2/17鐵礦價格CFR中國已上漲至90.1美元/公噸，強冶金煤價格FOB澳洲156.25美元/公噸），第二季鋼市將確立向上趨勢，今年全球經濟及鋼鐵需求可望先蹲後跳。未來台商回流的速度與幅度還會加大，更創造提供台灣產業發展的新契機。

中鋼公司充分傾聽業界建言並歷經一年多審慎評估及給予下游客戶兩季之庫存調整期，並考量各下游用鋼產業特性，將自今年第二季起順應世界潮流進行盤價制度調整，採月盤與季盤分流，月盤鋼品(含熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料、電磁鋼捲與熱浸鍍鋅建材烤漆產品)為貼近國際市場變化逐月調整盤價，並適度推出多元配套措施，以提升下游客戶整體競爭力；季盤產品（鋼板、棒線、汽車料、家電等）亦維持原有相應售價機制以穩定產業運作，本公司月盤、季盤產品皆著重在合理公平、風險分擔與利益共享原則，創造客我最大效益，並兼顧客戶、員工、股東各方權益，共創多贏。此外，倘下游客戶因大陸疫情致供應鏈受影響，或有轉單急料需求，中鋼將全力協助。

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