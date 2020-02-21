新生代R&B小天后吳卓源（Julia）今年首度前往英國參加倫敦時裝周，擔任旅英設計師品牌APUJAN2020秋冬發表看秀嘉賓，她以一襲恐龍與星空緹花側簍空禮服，大露美腿外更秀出美背。吳卓源在旅英設計師詹朴（Apu Jan）帶領下，也前往Caravan Granary Square、Coal Drops Yard等熱門景點，感受建築設計美學，路過聖潘克拉斯車站內的公眾鋼琴時，出身於美國伯克利音樂學院的吳卓源，頓時創作靈感湧現，在現場以「雲」主題即興創作一段旋律，驚豔眾人。

吳卓源參加倫敦時裝周，以一襲恐龍與星空緹花側簍空禮服，大露美腿外更秀出美背。（華風數位提供）

吳卓源今年首度前往英國參加倫敦時裝周。（華風數位提供）

利用空檔時間一行人前往大英博物館參觀，對於木乃伊、金字塔等埃及古文物相當好奇，吳卓源直說「太不可思議」，更聯想先前曾在網路上看到「有考古學家說這些跟外星人有關，感受更不一樣」，不過在參觀完博物館，返程途中意外遭到扒手覬覦，嚇得吳卓源在街頭放聲大叫，引起維安人員關注。

當時要從大英博物館回飯店等車過程，妝髮師在街邊買甜點給大家品嚐，意外成為小偷目標，吳卓源警覺後大聲叫住妝髮師，才讓小偷無機可趁，而博物館維安人員更特地跑來關心，確認安全之虞，也聊起如何辨識小偷、替觀光客注意安全等經驗，成為意外小插曲。

吳卓源在旅英設計師詹朴帶領下，前往Caravan Granary Square、Coal Drops Yard等熱門景點。（華風數位提供）

吳卓源今年首度前往英國參加倫敦時裝周看秀。（華風數位提供）

吳卓源赴大英博物館參觀。（華風數位提供）

吳卓源將於5月30日舉行「5:30 Live in Taipei」演唱會。（華風數位提供）

吳卓源去年底推出第三張專輯《5am》叫好又叫座，更被選為「HitFM台北之音2019年度十大專輯」，即將在5月30日於新光三越台北信義新天地A11六樓的信義劇場Legacy MAX舉辦「Julia吳卓源 5:30 Live in Taipei」演唱會，吳卓源笑說：「這次在倫敦時裝周收集到一些靈感，看看怎樣可以在演出中表達出來。」更多售票及演唱會訊息，請洽華風數位臉書粉絲團。

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