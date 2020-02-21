新竹縣政府消保官、環保局長等遭控涉嫌在處理某建案違規事項時收賄並接受招待喝花酒情事，新竹地檢署20日兵分多路搜索縣府多個單位，今天將消保官羅鈞盛收押、環保局代理局長羅仕臣、涉案的黃姓建商及新湖地政事務所周姓主任各以15萬、10萬及5萬元交保。

新竹地檢署指出，檢方是於2018年間接獲法務部廉政署提報新竹縣政府消保官羅釣盛等涉貪案情資，隨即分由檢察官葉子誠組成專案小組偵辦。

全案歷經長時間蒐證，昨天由新竹地檢署6位檢察官以團隊辦案方式，指揮廉政署廉兵分多路搜索消保官、環保局代理局長等人的住所、辦公室，並通知相關涉案人、證人等16人到案說明。

檢察官訊問後，認為羅鈞盛、環保局代理局長羅仕臣涉嫌接受招待花酒飲宴及收受不當利益，罪嫌重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，昨天凌晨向法院聲請羈押禁見羅鈞盛及羅仕臣，另名涉案的黃姓建商10萬交保、新湖地政事務所周姓主任5萬元交保，法院下午則裁定羅鈞盛羈押，而羅仕臣以15萬交保。

據了解，此案疑與多年前湖口鄉地區某新建大樓時，該大樓有汙水排放等違問題，消保官與環保局長等人疑從中協助處理，但疑有收受利益與花酒飲宴等瀆職收賄嫌疑，因而遭檢舉調查。

而消保官辦公室昨天遭搜索時，縣府同仁都嚇了一跳，有人私下表示，羅鈞盛個性非常豪爽，喜愛交朋友，任職消保官都非常認真熱心且稱職，遇上民眾消費陳情案他都耐心協助處理，會遭控涉貪瀆案都相驚訝。

(中時 )