謝忻近期去歐洲旅遊25天，走訪了英國、西班牙與葡萄牙3個國家，除了旅遊觀光外，另外花了6天的時間徒步挑戰長達117公里的西班牙朝聖之路（Camino de Santiago），換算距離相當於從台北徒步行走到花蓮。膝蓋曾受過傷的她，臨行前才發現自己有氣喘，她擔心自己沒多久就走不動，所以趁現在還有體力與能力想去挑戰自己的極限，而完成這項任務後，她對自己稱讚喊話「我竟然真的走完117公里了！」

謝忻憑意志力走完117公里路。（圖／時代創藝提供）

這趟為期6天的西班牙朝聖之旅讓謝忻每天都心驚膽跳，因為當地氣溫大約是5度，路程就是在山脈間上上下下，沿途只有風景與零星的物品補給站，謝忻請當地的旅行社每天把生活必需品送到當天要入住的地方，如果沒有走到預定的住宿地，當天晚上便會流落街頭。為避免在路上失溫或是體力透支，謝忻每天狂吃將近10顆的保健食品，盡量早一點出門避免在太陽下山前還沒有走到目的地，每天都用堅強的意志力逼自己要走到目的地。

第一天整段路都是在爬山，是整段旅程中最困難的路段，謝忻原本自信滿滿覺得自己可以走完25公里路，沒想到走到不到一半的路程就非常喘，膝蓋也開始疼痛，腳也漸漸失去知覺，謝忻說：「我只能繼續走下去，不然我不知道我要怎麼辦！」最後終於抵達住宿點，第二天卻開始下雨，於是謝忻才決定用登山杖做輔助，路程變得比較輕鬆，到了第四天膝蓋的疼痛已經超乎身體的負荷，於是她在藥局買了護膝，走到終點聖地亞哥時，一位不認識的計程車司機對著謝忻比讚，這一刻讓謝忻感動到落淚，「熱湯，我好想念基隆家鄉味的大腸圈跟四神湯啊！」

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(中時電子報)