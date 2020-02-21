嘉義縣長翁章梁（左三）、東石鄉長林佳瑩（左二）等人出席東石幸福巴士通車剪綵活動。（張毓翎攝）

交通部公路總局推動偏鄉基礎運輸改善，輔導地方政府開闢「幸福巴士」，東石鄉公所21日辦理宣傳活動，這次規畫2條路線，幸福東石1路（洲仔朴子線），服務洲仔、圍潭及蔦松村等居民；幸福東石2路（四股漁人碼頭線），服務鰲股、港口、龍港、副瀨、型厝及東石村等居民，盼改看民眾運輸不足的情況。

東石鄉位處西部沿海地區，鄉內主要聯外道路雖有台82線、台61快速道路、台17線、縣166線及縣168線等可供車輛往來，但公共運輸服務提供上卻長期缺乏業者投入，造成許多村里年長者、行動不便者或青年在外出時，常面臨交通不便的問題；為改善交通困境，東石鄉公所提出幸福巴士路線計畫，於21日正式通車。

「洲仔-朴子」路線，自洲仔村發車，沿途停靠圍潭村、圍潭活動中心、蔦松村、朴子醫院、樸靈宮、朴子市場、東石國中、東石高中、果菜市場及朴子轉運站，每周一至五行駛、每日6班；「四股-東石漁人碼頭」路線自四股發車，沿途停靠鰲股、港口宮、下欍子埔、下楫子、港前厝、副瀨、頂厝、山寮、東石鄉公所及東石漁人碼頭，每周一至五行駛，每日4班，隨招隨停。

縣長翁章梁今日特別蒞臨，鼓勵鄉親多使用幸福巴士；他表示，希望幸福巴士能在各地遍地開花，若使用程度高，未來將會研議增開班次。

(中時 )