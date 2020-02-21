今中午12時許，一名50歲的蔡姓工人在新莊區某加油站施作天花板修補工程時，疑似因腳步不慎踩空，跌落地面，頭部受到重創，身體多處擦裂傷，經送往板橋亞東醫院搶救後，仍宣告不治。

警消人員獲報到場時，蔡男後腦杓著地，傷口長達9公分，當場失去呼吸心跳，雖救護人員立即施作CPR急救，並協助包紮止血，但蔡男情況仍不樂觀，經搶救後依然回天乏術。

事發後，警方立即圍起封鎖線採證，目前以工安意外方向偵辦，至於詳細事發原因，仍待調查釐清。

(中時 )