疑施工踩空 工人自加油站天花板跌落亡 15:462020/02/21 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新莊區某加油站今傳工人跌落意外。(翻攝照片╱吳亮賢新北傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今中午12時許，一名50歲的蔡姓工人在新莊區某加油站施作天花板修補工程時，疑似因腳步不慎踩空，跌落地面，頭部受到重創，身體多處擦裂傷，經送往板橋亞東醫院搶救後，仍宣告不治。 警消人員獲報到場時，蔡男後腦杓著地，傷口長達9公分，當場失去呼吸心跳，雖救護人員立即施作CPR急救，並協助包紮止血，但蔡男情況仍不樂觀，經搶救後依然回天乏術。 事發後，警方立即圍起封鎖線採證，目前以工安意外方向偵辦，至於詳細事發原因，仍待調查釐清。 (中時 ) #天花板 #醫院 #工人 #加油站 #呼吸 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗疫首次實戰 京漢兩地5G會診 04:102020/02/17 焦點新聞 堅持專業 緊急關閉台大急診 04:102020/02/17 生活新聞 線上問診、送藥上門 湖南首批8家網路醫院上路 12:092020/02/17 兩岸 豐原醫院醫師：只要勤洗手 也能幫醫護阻斷傳染 12:052020/02/17 生活 苗栗2月底陸續進行補選 相關單位全面防疫戒備 19:482020/02/17 生活 童醫防疫藥安全 慢箋領藥不進醫院 04:102020/02/18 證券．權證 自強號列車乘客無呼吸心跳 緊急靠南港站送醫 22:162020/02/18 社會 香港出現第二宗肺炎死亡個案 死者曾有大陸旅遊史 13:152020/02/19 兩岸 基隆國瑜加油站變身「加水站」 水神抗菌液免費索取 18:222020/02/19 生活 台資旺旺醫院 被指定救治定點 04:092020/02/20 焦點新聞 社會熱門新聞 郭芷嫣裁決將出爐恐回鍋長榮 逾150名機師連署拒跟她一起執勤 - 社會 曾角逐台北市長 名醫猥褻女病患判刑5個月 - 社會 24例確診北部婦活動範圍曝光 愛唱卡拉OK、公園運動 - 社會 路燈漏電致腦受損 他狂吃石頭還要包尿布 - 社會 新北落跑1居家檢疫男尋獲 送集中檢疫處 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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