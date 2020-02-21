開學在即，新冠肺炎疫情發燒，人潮聚集的活動，恐有群聚感染的疑慮，台中市議員張耀中21日表示，108學年度下學期校園大型活動，包括戶外教學、畢業旅行、畢業典禮及班親會、愛心志工等聯誼活動，要不要繼續舉辦，建議教育局應妥處統一做法，讓各級學校參考適用，不要出現一市兩制，甚者一市多制舉行與否的不同調狀況。

張耀中表示，新冠肺炎疫情目前國內狀況雖控制得宜中，但許多公衛專家皆研判疫情高峰尚未來臨，教育局應及早研議108下學期各級學校重大集會活動，戶外教學、畢業旅行、畢業典禮及班親會、愛心志工等聯誼活動要有一致性行動及做法。

張耀中說，依《傳染病防治法》規定地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應視實際需要，管制上課、集會、宴會或其他團體活動，如教育局循往例讓各級學校自主先行招標，未附帶合約條件的情形之下，未來疫情的不可預測，恐有違約之虞。

他強調，依據傳染性疾病傳播特性，分高中低三級風險場域，室內且人潮聚集密閉空間為高度、多人聚集室內公共場所及人潮聚集之半戶外或戶外場所為中度、戶外通風良好場域是低度，畢業典禮及戶外教學皆在高度和中度場域中活動進行。

張耀中說，為了孩子的安全著想，家長同意參加的意願一定不高，由教育局出面擬定校園大型活動統一做法才不會一團亂。

畢業典禮及戶外教學行是孩子求學階段最好的回憶之一，張耀中表示，現階段新冠肺炎傳播的確造成健康安全之虞的情形之下，不辦是比較安全的做法，加上校方活動招標徒增不確定的風險成本，各校辦與不辦都陷兩難，有賴主管機關做一致性決策。

(中時 )