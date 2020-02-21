IC測試廠欣銓（3264）今（21）日召開線上法說，展望今年市況，總經理張季明認為，新冠肺炎疫情對上半年產業影響不大，但對消費端需求帶來烏雲，影響需再觀察2、3個月才會明朗。至於鼎興廠二期建設則如期進行中，預計明年首季進入量產。

欣銓2019年第四季合併營收21.42億元，季減0.6％、年減2.3％。毛利率34.6％，優於第三季33.6％、略低於前年同期34.8％。但營益率22.9％，優於第三季21.5％及前年同期21.7％，站上近5季高點，本業表現逐季回升。

不過，因新台幣匯率強升導致匯損增加，加上處分資產收益減少，欣銓去年第四季業外虧損擴大，導致歸屬母公司稅後淨利3.17億元，季減9.2％、年減25.9％。每股盈餘0.67元，低於第三季0.74元及前年同期0.92元。

合計欣銓2019年合併營收80.5億元，年減4.7％，仍創歷史次高。惟毛利率31.6％、營益率19.6％，低於前年33.6％、21.8％。受業外轉虧影響，歸屬母公司稅後淨利11.1億元，年減28.3％，每股盈餘2.36元，低於前年3.31元，為近3年低點。

觀察欣銓去年各產品應用貢獻，射頻晶片（RF IC）自14.3％提升至20.5％，成長動能最強，其他自17％提升至20.2％。車用／安控自22.1％略降至21.6％，原先貢獻最大的微處理器（MCU）自27.7％顯著降至20.1％，通訊自18.9％降至17.6％。

欣銓發言人顧尚偉表示，中美貿易戰自2018年第四季起影響欣銓營運，2019年首季營運落底後逐季回溫、逐步回復至2018年相當水準，第四季則按往年軌跡較第三季高峰略降。去年成品測試貢獻自15.9％提升至20.5％，晶圓測試自83.7％降至79.1％。

欣銓因應市場與業務發展需求，去年6月動土興建總部鼎興廠二期建設。顧尚偉表示，目前廠房工程進度如期順利進行，預計年底取得相關認證、2021年首季進入量產。

展望今年，欣銓總經理張季明認為，受中美貿易戰、新冠肺炎疫情影響下，目前看來台灣半導體生產鏈將愈趨壯大。而新冠肺炎疫情對上半年的產業影響不算特別大，但對消費端需求產生些許烏雲，何時能撥雲見日，需要再觀察2、3個月後才會明朗化。

(時報資訊)