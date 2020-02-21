中鋼(2002)今日召開第二季/4月內銷鋼品盤價會議，由於第一季中鋼盤價已落後國際行情，因此本次月盤與季盤產品多數漲價，平均漲幅為1.9%，呈現止跌回升。第二季鋼市將確立向上趨勢，今年全球經濟及鋼鐵需求可望先蹲後跳。

中鋼自今年起改為月盤及季盤雙軌並行；開月盤的產品4月全數調升，其中，熱軋軋延料每公噸漲300元，熱軋一般料(含API)亦漲300元，冷軋一般料漲500元，電磁鋼捲每公噸漲600元，熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料每公噸漲500元。

開季盤之產品僅汽車料、船用鋼板維持平盤，包括鋼板(除船用鋼板)，棒線，熱軋中高碳、工具鋼，冷軋製桶、中高碳、工具鋼，電鍍鋅鋼捲，熱浸鍍鋅鋼捲家電、電腦、其他料均漲，每公噸漲300至600元不等。

中鋼表示，第二季為傳統產業旺季，中鋼盤價歷經先前多次調降協助下游客戶後，第一季中鋼盤價已落後國際行情，而國際各主要鋼廠因市場環境改善與原料成本高漲，陸續調漲鋼價。美國鋼廠自去年第四季起連續五波熱、冷軋鋼材提價，合計高達每公噸190美元；越南河靜鋼廠今年第一季累計熱軋每公噸漲50美元；日、韓高爐廠陸續規劃停產維修，鋼鐵供給面趨於緊縮，未來鋼價仍具上漲空間。

中鋼指出，春節前夕中國發生新型冠狀病毒疫情，產業延後開工對供應鏈衝擊雖仍待評估，但大陸鋼廠為穩定市場信心，3月盤價均採取平穩措施，伺機迎接第二季旺季來臨。中國鋼鐵協會根據過去歷史經驗(如SARS)研判，疫情對經濟結構屬短期效應，故預測本次疫情衝擊將集中在第一季，隨疫情逐漸緩解及交通物流業回復正常，在大陸政府提出相關降稅減費等擴大內需政策及振興經濟措施之強力刺激下，預期3月下旬隨著需求急速釋放，市場將出現一波段反彈行情；普氏(Platts)機構亦預測3、4月大陸鋼廠復產後，將拉抬國際煤鐵原料價格，第二季鋼市將確立向上趨勢，今年全球經濟及鋼鐵需求可望先蹲後跳。未來台商回流的速度與幅度還會加大，更創造提供台灣產業發展的新契機。

中鋼自今年第二季起進行盤價制度調整，採月盤與季盤分流，月盤鋼品(含熱軋軋延料、熱軋一般料、冷軋一般料、電磁鋼捲與熱浸鍍鋅建材烤漆產品)為貼近國際市場變化逐月調整，並適度推出多元配套措施，以提升下游客戶競爭力；季盤產品(鋼板、棒線、汽車料、家電等)維持原有相應售價機制以穩定產業運作。此外，倘下游客戶因大陸疫情致供應鏈受影響，或有轉單急料需求，中鋼將全力協助。

(時報資訊)