長榮空姐郭芷嫣在罷工期間在群組中嗆同事遭開除，勞動部將進行仲裁，郭芷嫣淚訴希望還他公道。(翻攝中天快點TV)

前長榮航空空服員郭芷嫣遭爆料在LINE群組對話，要電爆中途落跑空服員及替反罷工機師餐加料，遭長榮航空免職處分，後續向勞動部申請不當勞動裁決，希望認定遭解僱為不當勞動行為、恢復原職務，並要負擔期間內的薪資，郭芷嫣下午在工會幹部陪同下，公開呼籲仲裁委員能還給她一個公道。

郭芷嫣控訴，長榮在案件未明朗前就開除他，因此她重申，針對她在群組裡面的對話，願意接受長榮航空對她的調查，也願意接受懲申誡或是停飛的懲處，但絕不是斷章取義，而且在罷工結束後的敏感時機魯莽的將她開除。

郭芷嫣聲淚俱下表示，「在這半年的我，我都不敢再參與工會，但我還是默默關心我的戰友們，當我知道組員們的特休一再受到長榮航空刁難，甚至過年前還有組員遭受乘客的暴力對待，以及在最近長榮在處理肺炎議題上慢半拍，都使得組員敢怒不敢言。」

「我才發現這半年來不敢說話的不只是只有我而已，原來不敢說話的是第一線的空服人員，大家因為我的事情都不敢參加工會活動，以及在飛機上討論工會的事情。甚至和我一樣害怕在群組內講話會遭到截圖，也和我一樣丟掉飯碗。難道這不就是長榮航空藉此殺雞儆猴的目的嗎?」

郭芷嫣表示，這半年圍繞在接到開庭通知傳票，以及網路上各種惡意的言論當中。她曾經想過要放棄，覺得投降算了，但看到工會的姊妹們與前同事、網友一路支持，因此堅決不能放棄，反而覺得我不是自己一個。

郭芷嫣還強調，雖然自己是對抗大力女的小蝦米，但是有工會及支持她的人鼓勵，還有這三天內超過1200人的連署，全都是勇敢站出來的動力。

她最後呼籲，今天是仲裁前的最後一天，我相信委員們會還我一個公道，我相信正義只是遲到，不會不到。

(中時電子報)