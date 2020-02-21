前國安會祕書長金溥聰，指控前三立電視台主播陳雅琳，6年前在播報新聞時，影射他是「頂新門神」，憤而提告索賠1元，高院認定陳女未合理查證判她須賠償1元、免登報道歉，最高法院撤銷後，2人更審又爭執、雙方互有主張。

金提告主張，陳女2014年12月17日播報時提及，「難道總統府那個馬金真的是頂新魏家的門神嗎？」，並稱他要求副祕書長林德瑞打電話給參選台北市長的連勝文，指示可以批評食安問題但不能批判魏家，陳的不實言論，造成他名譽受損，應賠償道歉。

陳女抗辯表示，她所稱總統府的「馬金」是指總統府及國民黨高層，她沒有陳述金溥聰指派林德瑞打電給連的好友，她已盡善良管理人注意義務，不須賠償。

士林地院認定，陳女就可受公評之事項為適當評論，不須負損賠責任，高院認定陳女未合理查證，損害金的名譽，逆轉改判她須賠償1元，但不用登報道歉，案經上訴，最高法院撤銷。

高院更審開庭，陳女說自己討論的是公共議題，沒有損害他人名譽，金則是要求陳女要公開道歉。

(中時 )