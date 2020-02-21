新型肺炎疫情影響大陸零售業，高鑫零售首席執行官黃明端表示，雖然武漢肺炎疫情對集團旗下商業街的影響較大，部分租戶被逼暫時停業，但現時商業街部分商戶已陸續重新開業，復工率達57％，相信集團的利潤不太受影響。

他表示，商業街何時能完全復工則需視乎疫情的發展，但疫情對餐飲及娛樂行業的影響較大，料撇除其中的影響，半個月後商業街的復工率能達75％。他稱，疫情反而能為集團線上銷售帶來機遇，相信集團的轉型能帶動未來的業務發展。

另外，他表示，疫情對開店計劃沒有太大影響，但仍需視乎疫情發展，預期2020年集團資本開支為人民幣30億元。

黃明端認為，疫情有危有機，近期線上業務快速增長，相信未來內地消費模式會改變，線上業務發展長遠樂觀。

高鑫是中國大陸最大的綜合大賣場營運商，主要股東為阿里巴巴集團、法商歐尚，在中國大陸以大潤發及歐尚作為品牌經營大賣場。

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