大陸新冠漢肺炎疫情嚴峻，但是官方數次更改統計方式，近日確診數字出現「斷崖式下降」的情形，引發外界質疑。不過網路上出現一名自稱是武漢一線醫生，戳破大陸謊言，不過這篇文章在論壇發表後立刻被刪除。

日前官方公告，湖北出院人數已經累積破萬，原以為疫情可能有所改善，孰料近日一名站在一線防疫的武漢醫師透露，指官方所謂「治癒出院數字」，一切都是「騙局」，疫情依舊嚴峻，會指出院人數創新高，是為了提高出院率，醫生們才會謊稱情況明顯好轉，讓病患離開，「現在出院患者的症狀都比新收病人的病情還要重」。

武漢醫師透露，湖北出院人數累積破萬，一切都是一場騙局。（圖／APTN）

這名武漢醫師在「丁香園論壇」匿名發文，透露現在疫情依舊嚴峻，但內部情況卻是「政治正確高於一切，高於患者健康，高於大眾的利益」。他們現在為了增加病床周轉，只要感染武漢肺炎的病患住院超過10天，沒有生命危險，就可以讓他們出院。「一些住院治療的患者前一刻還在吸氧，走路都費勁，下一刻就要出院了」，只因為對方已經達到出院標準。

武漢醫師揭穿病患出院的內幕。（圖／Euro News）

文章提到，官方的出院標準包括，癥狀好轉、胸部CT較前吸收、核酸檢查兩次陰性；除了符合官方標準的須出院，不符合標準的患者也要被「撒謊達標」，被偽造醫療結論後強行出院。

這名醫師還爆料說，在治療過程中，患者不問輕重緩急，都被要求以中藥治療，有的人在醫院喝中藥甚至喝到肝功能異常。他直言，一系列追求「政治正確」的救治行為，導致「出院患者的症狀都比新收病人的病情還要嚴重」。

這篇文章曝光後不久，就被刪除，但仍引起不少人關注，網友紛紛留言表示「真的是草菅人命的政府」、「感覺方艙醫院就是全球最大的安寧病房」、「騙！是中國最高的科技」、「即使原本是天災，現在這樣一搞，根本變成人禍」，也有網友為醫生安危感到擔心「冒著生命危險進言，說不定馬上就要被訓誡了」！

(中時電子報)