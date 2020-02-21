新冠疫情日益升溫，大專院校將於2月25日起陸續開學，由於大學校園內有許多教室、圖書館等密閉空間，可能造成群聚感染的風險，成大、台大圖書館紛紛宣布禁止校外人士入館；其他多所大學圖書要求讀者進館前量測體溫、酒精消毒。不過也有民眾反映，禁止校外人士進入大學圖書館，可能導致有需求的研究人員，因無法查資料而延遲研究進度。

不少中小學已經明令，開學之後校外人士不得在放學後進入校園，不過大學卻無相關規定。以台灣大學為例，不只校園面積大、出入口繁多，三月花季更是遊人如織。針對台大校園是否會因為新冠肺炎而管制進出，校方表示該校幅員廣大，相關措施會依中央防疫中心疫情判斷而相應調整，目前研議中。

另外大學也有不少圖書館等密閉空間，可能增加疾病傳播風險。如何規劃防疫措施上，將是校方一大考驗。目前公立大學圖書館已有成功大學14日起禁止校外人士入館，台灣大學也將跟進，2月24日起禁止校外人士換證入館。其他公立大學如台灣師範大學、政治大學、彰化師範大學等尚未禁止校外人士換證入館，不過彰師大圖書館表示已規定入館人員需量體溫，未高於攝氏37.5度，且手部須以酒精消毒後，才可入館。至於後續是否會有更多限制，或跟進禁止校外人士入館，彰師大及政大等圖書館皆表示將依學校及上級指揮決定。

有民眾就質疑，大學圖書館全面禁止校外人士進入，可能使校外研究人員無法查找資料，導致研究受阻。

(旺報 )