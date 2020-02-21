2020台灣燈會副展區去年12月21日正式啟動，以「童趣樂園」為主題的文心森林公園副展區，除了52座燈組炫亮閃耀，陸續於展區安排百場精彩演出，市府觀光旅遊局長林筱淇表示，台灣燈會進入最後倒數，目前正舉辦送機票及住宿券的活動，歡迎民眾把握最後幾天，來台中賞燈會、抽大獎。

觀旅局指出，副展區文心森林公園打造下雪場景、水果香氛等創新體驗，成為民眾朝聖熱點，22日後兩日晚間6時將於圓滿劇場安排13場精彩表演活動，有親子台哥哥姐姐們的帶動唱、神祕夢幻的魔幻秀，來自琉球的QT-BLUE、錦雯、黃少谷、榮忠豪等強大卡司歌手的夢幻美聲，活動精采可期。

林筱淇說，台灣燈會受到各界肯定，市府聯手旅宿業者於大玩台中臉書粉絲團舉辦抽獎活動，只要留言想逛的燈會主題、粉絲團點讚、追蹤官方IG與分享貼文，就有機會獲得機票、住宿券等多項好禮。

(中時 )