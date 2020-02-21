鑽石公主號包機今晚抵台，滯留武漢的二次包機仍卡關。前總統馬英九今天在臉書貼文批評，政府提出「弱勢優先、檢疫優先、量力而為」的原則並非不合理，呼籲雙方不妨各退一步，讓我方的華航及大陸的東航，都可擔任包機任務，大陸也該同意我方衛生單位派出醫護人員同行，使包機的醫療與檢疫更完善。

馬英九說，2月3日首批由湖北武漢搭包機返臺的民眾，已於日前解除隔離，他們能在自己的家鄉獲得妥善的照顧，令人欣慰。不過，仍有許多臺灣民眾滯留當地，等待下一趟的包機，其中包含許多小朋友，眼看學校即將開學，他們卻無法回臺，心中十分焦急。有的小朋友甚至寫信向蔡英文總統求救，「請蔡總統幫幫他們早點回家」。

馬英九表示，目前兩岸對於包機協商，雙方各持己見，相互指責對方藉故拖延。其實，政府提出「弱勢優先、檢疫優先、量力而為」的原則並非不合理；中國大陸方面反映900多位臺灣民眾都想要回臺的意願，也是人之常情。雙方不妨各退一步，讓我方的華航及大陸的東航，都可擔任包機任務，大陸也該同意我方衛生單位派出醫護人員同行，使包機的醫療與檢疫更完善。

馬英九指出，對於兩岸問題，蔡總統在上月當選後曾提出「和平、對等、民主、對話」的原則，這次聯手防疫與救援，就是一個適切的機會。希望兩岸捐棄成見，對等對話，讓人道超越政治，讓受困武漢的臺灣民眾可以盡早回家。

馬英九說，政府今日將派出包機，接回在日本鑽石公主號上的國人；在武漢的國人，尤其是即將開學的小朋友，也正殷切期待政府的幫助。

(中時 )