警方在台南機場展開稽查白牌車作業。（程炳璋攝）

台灣首位新冠肺炎死亡案例為違規營業的白牌車司機，台南市交通局結合市警局交通大隊趕緊補防疫破網，到各交通轉運中心加強取締白牌車，21日在台南航空站稽查未查獲，台南市交通局呼籲民眾使用合法計程車，以免造成感染後的追蹤問題。

台灣一直有違規營業的白牌車問題，平常低調營業求生存，讓公家機關睜一隻眼閉一隻眼，最近新冠肺炎疫情卻一把火燒起白牌車的追蹤問題。

台灣第19例新冠肺炎感染者死亡後確診，他本身為白牌車司機，疑似載客時遭感染，隨後並感染家族多名親戚。

擔心白牌車成為新冠肺炎的防疫漏洞，台南市交通局21日會同台南市警察局交通大隊與監理站，到台南機場稽查是否有違規載客收費的小客車。

台南市交通大隊副大隊長方明海表示，警方將依照車種檢視司機，若未登記為營業車輛、車牌非白底紅字的計程車牌卻違法營業，將依照公路法77條第2款裁罰10萬至50萬，公司行號則可裁罰到2500萬。

警方稽查情況雖未查獲違規的白牌車，台南市交通局公運處課長劉昆和表示，此舉有宣誓作用，呼籲民眾搭乘合法的計程車，因為白牌車屬未合法登記的違法載客車輛，一旦有染病情況，政府會產生疫情追蹤困難。

(中時 )