20日彰化縣長王惠美等到蔡文瑞診所送暖。（吳敏菁攝）

蔡文瑞診所湧入花籃，紛紛給予打氣。（吳敏菁攝）

新冠肺炎第十九例白牌車司機在2月3日曾就診蔡文瑞診所，司機死亡後，這家診所受到「中傷」門可羅雀，彰化縣衛生局函文肯定該診所協助轉診大醫院，守住防疫第一線，女兒也PO文心疼爸爸「沒有做錯事，為什麼被批評不能看診」，一段父女對話掀起溫暖迴響，紛紛轉予肯定，20日縣長王惠美到診所送暖，診所滿溢加油、感謝的花籃，更多人排隊指定就是要給蔡醫師看診。

蔡文瑞診所一度受到魚池之殃，被毀謗、被拒絕，滿診咻的一下到等無人，但其實作出了要轉診的正確決定，等於攔截了疫情擴大可能，彰化縣衛生局18日就發函肯定，積極協助轉診大醫院，保護醫療人員的健康，2月3日至今早過病毒潛伏期，該診所醫護人員也都採檢全是陰性，請維持診所服務的運作，請維持診療服務的正常運作，確保社區民眾醫療照護之持續與穩定。

蔡文瑞的女兒也疼爸爸，PO一段和父親對話，基層醫師的無奈、愛心溢於言表，「唉！現在大家都認識我了」，24年回家鄉開業，就是堅持當個醫療第一線的守護者。

縣長王惠美今天和中華民國診所協會全聯會理事長廖慶龍、彰化縣醫師公會理事長連哲震、彰化縣診所協會理事長蔡梓鑫、縣政顧問蔡明忠、彰化縣衛生局長葉彥伯、新聞處長李俊德等人到蔡文瑞診所送暖，感謝醫師在第一線的即時發現，讓疫情能夠及早控管，做好最好的安排。

蔡文瑞說，希望所有基層醫師都能免於恐懼，以前遇到這種事，往往就是覺得「見笑」、「沒法度啊！休一陣再說」把門關起來，其實面對一線很有多不確定的因素，第一線醫師不是播毒製造者，是守護的人，希望都能夠給予支持。

王惠美說第一線醫師不該被流言毀謗，蔡醫師委屈了，傳播不實言論，將責成相關單位送辦，希望這段時間，疫情能在中央和地方做好最好的管控，有零星狀況馬上處理，就是希望不要擴大感染，希望鄉親不要恐慌。

蔡文瑞除了「感謝」還是「感謝」，感謝王縣長、衛生局長、醫界前輩、鄉親給予最大的支持，讓我們更有勇氣繼續堅持在第一線。面對這種困境，大家都是在「同一條船上」，平安地度過才是最重要的。

彰化縣醫師公會理事長連哲震指出，基層院所的「醫師只要是安全的」，「病人就會安全」，如果醫師有接觸或感染的疑問，衛生局也會請醫師隔離，如果衛生局認定醫師沒有感染之虞，大家可以放心到基層診所看診。

(中時 )