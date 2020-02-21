洋基先發投手塞弗瑞諾(Luis Severino)的身體又不舒服了，可能連續兩季錯過熱身賽。塞弗瑞諾上季掛傷兵直到例行賽最後一周才歸來，這次他在春訓練球時出現右前臂痠痛，球隊安排他接受檢查。

塞弗瑞諾的右手肘仍有游離體(脫落的軟骨碎片)，但不影響投球，目前發生痠痛的原因還不確定，值得注意的是只在特定球種出現。總教練波恩(Aaron Boone)說塞弗瑞諾練投快速球、滑球都沒問題，練完變速球卻開始痠痛，最後確定唯有變速球會讓他手臂不適。

除了洋基的先發輪值又有麻煩，更令人擔憂的是塞弗瑞諾的長期狀況。他2018年繳出19勝8敗，一度成為球隊王牌。去年洋基開季前以4000萬美元續約4年，從此之後他就傷病不斷，至今只投了3場例行賽與2場季後賽。他季後賽對雙城4局無失分，但打輸了太空人。依照合約洋基最快到2023年可將他買斷。

(中時電子報)