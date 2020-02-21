國民黨立委林為洲今下午於行政院長蘇貞昌施政總質詢時指出，防疫當前，地方衛生所要防疫幫忙賣口罩，里幹事要幫忙防疫監管，工作繁複，同時還要面對地方衛生局年度考評，建議暫緩執行基層人員評比。衛福部長陳時中回應，醫院評鑑部分效期延長1年，衛生所等其他相關也將暫緩，老人機構評鑑除須成立仍要照常，其他評鑑也都延緩到下半年。

林為洲質詢時指出，目前新冠肺炎疫情嚴峻，防疫中央與地方全面動員，在防疫工作繁忙之際，衛生所人員還要面對地方衛生局考評，衛生所人員要做原業務工作，現在還要幫忙賣口罩，同時間還要做基層衛生機關年度評比，而且評比項目非常複雜，建議暫緩執行評比。

同時里幹事也面臨一樣情況，要身負防疫工作，還要幫忙里民服務、發通知等，還要協助每天居家檢疫隔離監測管理，同時要面對上級機關評比，建議衛生所及里幹事評鑑、評比暫緩，以利全力協助防疫工作。

對此，陳時中表示，醫院部分已經宣布評鑑效期延長一年，衛生機關相對現在業務跟防疫相關，其他考核評鑑都免除。相關機關、老人機構部分，除新成立的有評鑑必要，其他也暫緩到下半年。

里幹事部分，內政部長徐國勇說，這屬於地方政府的權責，不過可以透過民政司發文各地方政府，建議比照醫護人員辦理，相信防疫當前，地方政府應該會接受民政司建議。

(中時 )