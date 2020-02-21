一年一度於海南舉辦的博鰲亞洲論壇原定下月24～27日舉行，但因新冠肺炎疫情持續升溫，南華早報報導，博鰲論壇將延期舉行。報導未指將延至何時舉行。

報導還指出，因新冠肺炎疫情的影響，2月份已有至少177個展會被迫取消或延期。

17日時大陸全國人大和全國政協同步決定原定於3月初舉行的兩會延期召開。有消息指出，兩會或將延至4月，5月則太晚，因為兩會通常要決定當年發展規劃。

(工商 )