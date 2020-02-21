新冠疫情衝擊 博鰲亞洲論壇將延期 15:422020/02/21 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 海南博鰲國際會議中心。（中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一年一度於海南舉辦的博鰲亞洲論壇原定下月24～27日舉行，但因新冠肺炎疫情持續升溫，南華早報報導，博鰲論壇將延期舉行。報導未指將延至何時舉行。 報導還指出，因新冠肺炎疫情的影響，2月份已有至少177個展會被迫取消或延期。 17日時大陸全國人大和全國政協同步決定原定於3月初舉行的兩會延期召開。有消息指出，兩會或將延至4月，5月則太晚，因為兩會通常要決定當年發展規劃。 (工商 ) #兩會 #延期 #博鰲亞洲論壇 #新冠肺炎疫情 #延至 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情衝擊 台在陸求職者63％回流或南進東協 13:502020/02/17 財經 新冠肺炎疫情未納國高中畢業生取消出國退費問題 15:482020/02/17 生活 受新冠肺炎疫情衝擊 陸「全國兩會」確定延期！ 15:592020/02/17 兩岸 受新冠肺炎疫情影響 桃機旅運量創十年來新低 20:382020/02/17 生活 大陸全國兩會 首次延後召開 04:092020/02/18 焦點新聞 兩會估在4月 博鰲論壇也將推遲 04:092020/02/18 焦點新聞 大陸專注抗疫 兩會延後舉行 04:102020/02/18 財經要聞 防疫優先 大陸全國兩會將延期 04:102020/02/18 兩岸要聞 兩會可能延至4月初 影響博鰲論壇 04:102020/02/18 兩岸要聞 新冠肺炎疫情衝擊內需產業 謝金河曝慘況 07:592020/02/18 生活 財經熱門新聞 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 抗疫裁員3成？ 微風丟下震撼彈…真相曝光 - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 全球玩具大缺貨！上萬娃娃機店恐倒一半 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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