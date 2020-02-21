大陸司法部證實！五所監獄淪陷 15:452020/02/21 旺報 林至柔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸地區示意圖。(圖/資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院聯防聯控機制21日召開新聞發布會，介紹依法防控疫情、維護社會穩定工作情況，並表示大陸目前共有三省五所監獄都出現肺炎確診案例。 大陸司法部監獄管理局負責人何平表示，截至2月20日24時，全大陸共有湖北、山東、浙江三省5個監獄發生了罪犯感染疫情，目前5個監獄沒有重症病例，其中湖北武漢女子監獄確診230例、漢津監獄41例，未成年犯管教所疑似1例。 (旺報 ) #監獄 #大陸 #湖北 #三省 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫情牽動的中美關係？ 04:102020/02/19 論壇廣場 疫情重創陸港 今年來併購量大減 04:102020/02/19 全球財經 共同防疫！苗縣議長匯集1500口罩送計程車司機 13:382020/02/19 生活 新冠肺炎疫情延燒 美債ETF防疫優選 21:482020/02/20 財經 肺炎疫情衝擊 馬士基看衰營運前景 22:532020/02/20 財經 湖北復工日 第三度延後至3月11日 04:092020/02/21 財經要聞 大中華基金 績效過人 04:102020/02/21 投資理財 大陸抗疫下半場的看點 04:102020/02/21 時論廣場 山東監獄爆發逾207例群聚感染！司法廳長等8官被撤職 10:572020/02/21 兩岸 不只山東浙江 湖北監獄也爆271例聚集感染 15:082020/02/21 兩岸 兩岸熱門新聞 大陸司法部證實！五所監獄淪陷 - 兩岸 - 旺報 驚！四川出現新冠肺炎治癒10日後二次感染患者 - 兩岸 一線醫揭內幕！「湖北康復人數破萬」曝病況比新病人慘 - 兩岸 不只山東浙江 湖北監獄也爆271例聚集感染 - 兩岸 - 旺報 武漢病例比湖北省多？陸媒一張圖曝「難以言喻」實情！ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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