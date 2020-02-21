大陸國務院聯防聯控機制21日召開新聞發布會，介紹依法防控疫情、維護社會穩定工作情況，並表示大陸目前共有三省五所監獄都出現肺炎確診案例。

大陸司法部監獄管理局負責人何平表示，截至2月20日24時，全大陸共有湖北、山東、浙江三省5個監獄發生了罪犯感染疫情，目前5個監獄沒有重症病例，其中湖北武漢女子監獄確診230例、漢津監獄41例，未成年犯管教所疑似1例。

(旺報 )