全球第一家24小時不打烊的誠品敦南書店，即將在今年5月底閉幕，對於這個伴隨台灣人30年的文青聖地，你有什麼回憶？？誠品與hitFM合作舉辦「點歌送誠品敦南店」的活動，2/23起開放讀者於指定活動頁面留言點播，歌曲將有機會於廣播節目中播出。

此外，曾陪伴著許多音樂人一起成長的誠品敦南音樂館，連年舉辦地下黑膠市集，不但成為黑膠愛好者的尋寶基地，也透過主題選樂帶領樂迷認識唱片界的流變與發展，想知道誠品敦南店歷年來最熱賣的黑膠是哪張嗎？3/12-3/23誠品敦南店舉辦最後一場「地下黑膠市集」將會揭曉！倒數99天，誠品敦南店全館推出超值優惠，如台灣設計師品牌、日本森林系女裝服、日系女鞋、精選休閒鞋等。

3/26-4/15誠品敦南店復刻經典的「誠品晒書節」，邀請舊友新知一起來挖寶！此次晒書節更精心策畫「翻箱倒櫃藝文事件簿」，展出歷年來誠品重要紀事文宣品，包括1995舉辦「看不見的書店」徵文活動文宣，邀請讀者投稿分享對於書店的想像，這也是24小時書店的由來；還有1995年誠品敦南店自仁愛圓環搬遷到現址，舉辦「喜新念舊，移館別戀──今夜不打烊」活動文宣等，五月底閉幕前豐富的典藏敦南倒數活動熱烈展開，邀您一同典藏敦南！

然也要提醒大家，近來新冠肺炎疫情擴散，如看展或出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全，也盼這波疫情能早日平息，讓大家可以恢復到自由自在呼吸的生活。

「典藏敦南紀念提袋」。（誠品提供）

(中時電子報)